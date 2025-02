Vankien välinen väkivalta leimahtaa yhä useammin – kolme syytä vankiloiden kasvavaan ahdinkoon

Vankien välinen väkivalta on lisääntynyt samaan aikaan kun vankilat ovat yliasutettuja ja henkilökunnasta on pulaa. Viime vuonna vankien keskinäisiä väkivaltatilanteita tapahtui Suomen vankiloissa noin 130–140. Kaikki tapaukset eivät tule henkilökunnan tietoon.

Katujengeihin yhdistetty Milan Jaff pahoinpiteli sarjasaalistajana tunnetun Mika Moringin Turun vankilassa marraskuussa. Osastolla ei ollut tuolloin vartijoita. Rikosseuraamuslaitoksesta vakuutetaan, että minkäänlaista väkivaltaa vankien välillä ei hyväksytä.

– Välillä tällaisia tilanteita sattuu, mutta ne eivät ole missään tapauksessa hyväksyttäviä, Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan ohjausyksikön päällikkö Antti Kanerva sanoo.

– Vankiloissa on rajallinen määrä osastoja ja kaikki vangit on sijoitettava jollekin osastolle. Henkilökunta sijoittaa vangit vankilassa sellaiselle osastolle, mikä on taustatietojen perusteella mahdollisimman hyvä. Jokaiselle vangille tehdään yksilöllinen arvio ja tulohaastattelu, jolloin eri taustatekijöitä pystytään katsomaan tarkemmin, hän jatkaa.

Useita syitä väkivallan lisääntymiseen

Suomen vankiloissa on tällä hetkellä liikaa vankeja. Henkilökuntaa puolestaan on liian vähän vankimäärään nähden.

– Vankeuslaissa lähdetään liikkeelle siitä, että henkilökunnan, vankien ja yhteiskunnan täytyy pelata kaikki asiat yhteen, jotta vangin on mahdollista suorittaa vankeusaika turvallisesti. Silti aina on olemassa riski yhteenotoista, asianajaja Kari Eriksson sanoo.

Vankien välisiin lisääntyneisiin yhteenottoihin ja väkivaltatilanteisiin vaikuttaa myös vankiaineksen muuttuminen.

– Vankiaines on nuorentunut ja vankiloissa on paljon väkivaltarikollisia. Nämä kaverit eivät yleensä siviilissäkään ole kovin pitkäpinnaista porukkaa. Lisäksi huumeet, päihteet ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön entinen päällikkö Kari Tolvanen kertoo.

– Kolmantena syynä väkivallan lisääntymiseen vankiloissa näen järjestäytyneen rikollisuuden. Katujengit ja perinteiset jr-jengit käyvät valtataistelua keskenään vankiloissa, Tolvanen jatkaa.

Kulttuurierojen törmäyksiä

Kanervan mukaan yli 90 prosentilla vangeista on päihdeongelma.

Rikosten kansainvälistyminen ja koventuminen näkyy vankiloissa puolestaan siinä, että linnassa istuu aiempaa enemmän ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

– Kun tullaan erilaisista kulttuuritaustoista, se lisää jännitteitä. Vankiaines on muuttunut myös siinä, että kun ei kunnioiteta auktoriteetteja siviilissä, niin ei kiven sisälläkään, Tolvanen sanoo.

Väkivaltaa kohdistuu vankiloissa myös henkilökuntaa kohtaan. Tilastojen mukaan henkilökuntaan kohdistuneet uhkailut ja epäasiallinen käytös ovat lisääntyneet merkittävästi parin viime vuoden aikana. Sen sijaan väkivaltatilanteet henkilökuntaa kohtaan eivät ole lisääntyneet.

Mikä on yleensä syy vankilaväkivallalle vai selviävätkö motiivit koskaan? Katso videolta asiantuntijoiden näkemys siitä, kuinka paljon vangit kertovat kokemastaan väkivallasta ja mikä kaikki aiheuttaa väkivaltatilanteita muurien sisällä. Miten asiantuntijat näkevät tulevaisuuden, kun vankien määrä kasvaa entisestään?