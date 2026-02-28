Pete Parkkonen ja Linda Lampenius edustavat Suomea Euroviisuissa Wienissä toukokuussa.
Ennakkosuosikit Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.voittivat Uuden Musiikin Kilpailun ylivoimaisesti ja edustavat Suomea Euroviisuissa Wienissä.
Kaksikko saapui voittonsa jälkeen onnellisina lehdistötilaisuuteen median eteen.
– Saisinko esittää yhden kysymyksen. Saisinko samppanjaa? Parkkonen kysyi,
Kaksikko kuvailee olon olevan kiitollinen ja vapautunut. He kiittelivät vuolaasti äänestäneitä.
– On aika rakkauden täyteläinen olo, Parkkonen sanoo.
Kaksikko sai lopulta vettä lehdistötilaisuudessa ja kertoivat, ettei ennakkosuosikin asema tuonut paineita.
– Nyt vain kädet multaan ja takaisin älyttömään treenaamiseen, kaksikko kertoi kysyttäessä, mitä uutta nähdään viisulavalla toukokuussa.
Kaksikko aikoo juhlia muiden artistien kanssa UMK-voittoa.