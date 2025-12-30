Milan Jaffin karkotuspäätös jää voimaan.
Väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittu Milan Jaff ei saanut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa karkotuspäätökseensä.
Tämä tarkoittaa sitä, että aiempi karkotuspäätös jää voimaan.
Maahanmuuttovirasto peruutti jo ennen Jaffin vankilasta vapautumista hänen oleskelulupansa ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin. Jaff valitti karkotuspäätöksestä hallinto-oikeuteen.
Milan Jaff vapautui vankilasta viime elokuussa suoritettuaan rangaistuksensa, mutta odotti karkotuspäätöstä Joutsenon säilöönottokeskuksessa.
25-vuotias Jaff karkotettiin Suomesta Irakiin yöllisellä palautuslennolla joulukuun alussa.
