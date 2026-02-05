Yllättävä puukotus tallentui valvontakameroihin kauppakeskuksen pullonpalautusautomaatilla Haapajärvellä kesäkuussa 2025.
Pulloja palauttamaan tullut mies tapasi palautusautomaatilla tuttavansa, jonka kanssa hänellä oli ollut väkivaltainen kohtaaminen jo pari päivää aiemmin. Väkivallanteko liittyi perusteettomaan velan perintään, joka koski lääketabletteja.
Miesten tapaaminen pullonpalautusautomaatilla alkoi rauhallisesti, mutta pian alkoi tapahtua. Paikalle tullut mies kaivoi täysin yllättäen taskustaan taittoveitsen ja alkoi puukottaa nuorempaa miestä ylävartaloon sekä olkavarren ja lapaluun alueelle.
Uhri sai useita iskuja puukosta vartaloonsa. Kylkeen aiheutuneet pistohaavat olivat syviä ja ulottuivat uhrin vatsaonteloon.
Miehet kaatuivat lattialle, missä tilanne jatkui vielä jonkin aikaa miesten painimisella.
Valvontakameroihin tallentui, kuinka uhrin verta levisi laajalle alueelle kaupan lattialle. Miesten verinen paini sai jatkua jopa yllättävän kauan, vaikka paikan ohi käveli useita sivullisia. Kello oli väkivallanteon aikana hieman yli kaksi iltapäivällä.
Vammoistaan huolimatta uhri sai tekijältä teräaseen haltuunsa, minkä jälkeen hän lähestyi veitsi kädessä alkuperäistä puukottajaa.
Hetken päästä verinen uhri jatkoi pullojen palautustaan, kun tekijä kaiveli lähistöllä roskista.
Lopulta poliisit saapuivat paikalle ja käskyttivät tekijää etälamauttimen avulla.
Puukottanut mies antautui poliisille ilman vastarintaa. Oikeudessa häntä syytettiin tapon yrityksestä.
Mies määrättiin mielentilatutkimukseen ja oikeus antaa tuomionsa vasta sen valmistuttua.
Tilanteen valvontakameratallenne nähdään Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään videoille tallentuneita rikoksia.