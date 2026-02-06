Valkoinen talo on kommentoinut tilannetta, jossa presidentti Donald Trump oli jakanut rasistisen videon Barack ja Michelle Obamasta.
Presidentti Donald Trump jakoi Truth Social palvelussaan videon, jossa presidentti Barack Obama ja hänen vaimonsa Michelle Obama esitettiin apinoina viidakossa.
Päivitys poistettiin joidenkin tuntien jälkeen.
Valkoisen talon mukaan Valkoisen talon työntekijä oli vahingossa tehnyt kyseisen postauksen. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Päivitystä kritisoitiin vahvasti eri tahojen toimesta yli puoluerajojen, kertoo uutiskanava CNN.
– Toivon, että tämä on väärennetty päivitys, koska se on rasistisinta mitä olen tältä Valkoiselta talolta nähnyt. Presidentin pitäisi poistaa se, kirjoitti Republikaanien senaattori Tim Scott South Carolinasta.
Ennen päivityksen poistamista Valkoisesta talosta vähäteltiin videoon kohdistunutta kritiikkiä. Kritiikkiä luonnehdittiin "valheelliseksi raivoksi".