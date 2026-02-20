Donald Trump ohjeistaa virastoja julkaisemaan ufoja ja avaruusolentoja koskevia asiakirjoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän aikoo ohjeistaa liittovaltion virastoja julkaisemaan ufoja ja avaruusolentoja koskevia asiakirjoja.



Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan, että puolustusministeriön sekä muiden asiaankuuluvien ministeriöiden ja virastojen tulisi aloittaa prosessi näiden asiakirjojen tunnistamiseksi ja julkaisemiseksi.



Hän kuvailee edellä mainittuja aiheita erittäin monimutkaisiksi, mutta äärimmäisen mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi.



Trump ei sanonut suoraan, onko kyseisiä aiheita koskevia turvaluokiteltuja asiakirjoja määrä julkaista kaikkien nähtäväksi.