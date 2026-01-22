Yhdysvaltalaishyökkääjä Josh Doan solmi Buffalo Sabresin kanssa seitsenvuotisen jatkon.

GM Jarmo Kekäläinen on kiinnittänyt Josh Doanin jääkiekon NHL-seura Buffalo Sabresiin kauteen 2032–33 ulottuvalla seitsenvuotisella jatkosopimuksella.

Hyökkääjä saa kontrahdillaan 6,95 miljoonan dollarin eli noin 5,9 miljoonan euron keskimääräiset vuosiansiot.

– Josh on pelaaja, jolla on vaikutusta sekä jäällä että sen ulkopuolella. Hän tekee kovasti töitä, on kilpailullinen ja taitava, ja hänen pelaamisensa tulee yhä kehittymään. Uskomme, että hän on ydinpalanen joukkueelle jatkossa, ja olen innoissani, että hän on buffalosabreslainen pitkään, Jarmo Kekäläinen kommentoi tiedotteessa.

23-vuotias Doan on iskenyt tällä NHL-kaudella Sabresissa 49 otteluun mukavat 35 (15+20) tehopistettä. Mies voitti viime vuonna maailmanmestaruuden Yhdysvaltojen riveissä.

Kaudella 2023–24 NHL:ssä debytoinut Doan siirtyi Sabresiin täksi kaudeksi Utahin NHL-joukkueesta. Kaikkiaan hän on summannut 111 taalaliigamatsiin 63 pinnaa.