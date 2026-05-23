Trump sanoo allekirjoittavansa vain sellaisen sopimuksen, jossa Yhdysvallat saa kaiken haluamansa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa käytävässä sodassa on yhtäläiset mahdollisuudet sopimuksen solmimiseen sekä sotatoimien uudelleen aloittamiseen.
Trump sanoo uutissivusto Axiosille, että hän joko solmii sopimuksen tai päättää aloittaa uudelleen Iranin pommittamisen.
Lue lisää: Mediat: Yhdysvallat punnitsee uusia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä
Trump sanoo tapaavansa myöhemmin tänään erityislähettiläs Steve Witkoffin ja vävynsä Jared Kushnerin. Heidän on määrä keskustella Iranin tuoreimmasta vastauksesta sopimusehdotukseen.
Axiosin ja uutiskanava CBS:n lähteiden mukaan Trumpin on määrä keskustella myöhemmin tänään myös Persianlahden maiden johtajien kanssa Iranista.
"USA ja Iran päässeet paljon lähemmäksi sopimusta"
Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat päässeet paljon lähemmäksi sodan päättävää sopimusta, sanoi Trump uutiskanava CBS:lle.