Koneen vaurioitumisen tarkka syy ei ole tiedossa.
Yhdysvaltojen ilmavoimien vaurioitunut KC-135 Stratotanker -tankkauskone on laskeutunut Britannian ilmavoimien RAF Mildenhall -lentotukikohtaan.
Reutersin julkaisemalla ja paikantamalla videolla näkyy massiivinen tankkauskone, jossa on lukuisia valkoisia paikkoja.
Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan valkoiset paikat näyttävät sellaisilta väliaikaisilta korjauksilta, joita käytetään sirpalevahinkojen paikkauksiin.
Lentokoneen viime aikojen käytöstä ei täyttä varmuutta.
Kone on teoriassa voinut vaurioitua esimerkiksi ilmatorjuntatulessa tai ollessaan lentokentällä.
Iran on tehnyt huomattavan määrän drooni- ja ohjusiskuja Yhdysvaltojen Lähi-idässä sijaitseviin sotilastukikohtiin Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan aikana.
Reutersin haastatteleman asiantuntijan mukaan on todennäköisempää, että kone on vaurioitunut maassa kuin ilmassa ollessaan.
Näin siksi, että Yhdysvallat todennäköisesti haluaa pitää ilmapuolustukselle herkät tankkauskoneet kaukana Iranin ilmapuolustuksen ulottumattomista.
Lentokoneen liikkeitä taltioiva transponderi oli kytketty päälle 10. huhtikuuta, jolloin kone oli Saudi-Arabiassa. Tämän jälkeen se laskeutui Kreikan Kreetan saarelle.
Konetta on todennäköisesti tarkoitus korjata Britanniassa, Reuters kirjoittaa.
Koneen transponderi oli poissa päältä 2.–10. huhtikuuta välisen ajan. Yhdysvaltojen ja Iranin sopima kahden viikon tulitauko alkoi 8. huhtikuuta.