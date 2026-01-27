Suomeen lanseerataan valtakunnallinen vastuullisuussertifikaatti, 1 % Kulttuurille, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi yritykset, jotka tukevat suomalaista kulttuuria. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kerätä kymmeniä miljoonia euroja kulttuuritoimijoille. Hankkeella yritetään herättää valtiovalta nostamaan kulttuurin rahoitus yhteen prosenttiin valtionbudjetista.

Yksi mukaan lähteneistä yrityksistä on Vallin Klinikka Tampereen keskustassa. Yritys antaa hoitoa 4000 selälle vuodessa ja jatkossa prosentti vuoden nettotuloksesta menee kulttuurille.

Kulttuuriin on tehty niin paljon leikkauksia ja yrityksille tuli mahtava mahdollisuus lähteä tähän mukaan. Siellä alkaa oleen aika hätä sillä alalla, toteaa Jaakko Valli.



Vallin mukaan kulttuuri nostaa arjen yläpuolelle ja on todella tärkeää hänelle henkilökohtaisestikin.

Lahjoitus onnistuu helposti: Firma ostaa sertifikaatin, jonka jälkeen se lahjoittaa nettotuloksestaan vähintään yhden prosentin valitsemalleen kulttuurikohteelle. Toinen vaihtoehto on käyttää vastaava summa kulttuuripalvelujen ostamiseen.

"Aina kun kulttuuriin sijoitetaan euroja, niin tuplat tulee takaisin"

Idean isä - yhteiskunnallinen yritys nimeltään Kulttuurikumppanit - nostaa jalustalle mukaan lähteviä yrityksiä. Siitä kerromme lisää artikkelin lopussa. Lahjoituksen voi antaa vaikkapa Komediateatterille.

– Haluamme olla mukana tässä Kulttuurikumppanien hankkeessa tarjoamalla yhden mahdollisen sijoituskohteen yhteisöille ja yrityksille. Aina kun kulttuuriin sijoitetaan euroja, niin tuplat tulee takaisin. Hotelleja, ravintolapalveluita muita myöten, toteaa Komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala.



Mistä tässä hankkeessa on kysymys?



– Alamme tuomaan näkyväksi näitä yrityksiä, jotka tukee ja käyttää suomalaista kulttuuria ja niitä kun tulee näkyväksi, sieltä alkaa löytyä hienoja tarinoiita viestittäväksi. Tarkoitus on tehdä tästä serfikaatista, tästä merkistä, arvostettu valtakunnallinen vastuullisuusmerkki Suomeen, sanoo Kulttuurikumppanien toimitusjohtaja Jouni Prittinen.

4:17 Katso tästä Jouni Prittisen pidempi haastattelu aiheesta.

Tavoitteena kymmeniä miljoonia euroja kulttuurille

Sertifikaatti maksaa 250 euroa - 5000 euroa riippuen yrityksen liikevaihdosta.

– Tämäkin on rakennettu niin, että kaikkien yritysten on mahdollista hankkia sertifikaatti halutessaan. Tällä maksulla pyöritetään tätä kokonaisuutta. Kulttuurikumppanit on yhteiskunnallinen yritys, eli tarkoituksena ei ole tehdä voittoa, vaan yhteiskunnallista hyvää. Jos tulee voittoa, niin yli puolet suunnataan yhteiskunaliseen hyvään, ja sekin kohdennetaan kulttuuriin.

Tavoitteena on saada ensimmäisen vuoden aikana ainakin 100 sertifikaattia myytyä, joten kulttuurille siirtyvä raha tätä kautta on 85 000 euron - 3 miljoonan euron välissä.

– Lopullinen summa riippuu täysin siitä kuinka isot yritykset ovat hankkineet sertifikaatin. Kymmennen vuoden tavoitteeni on saada joka vuosi 100 uutta yritystä mukaan. Silloin puhutaa 850 000 euron – 30 miljoonan eurosta.

Kulttuuriala toivoo valtiolta panostuksia

Kulttuurin rahoitus on tipahtanut merkittävästi viime hallituskaudesta. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kultan mukaan luku on nyt valtionbudjetista 0,6 prosenttia. Mikäli luku olisi 1, Kultan mukaan puhuttaisiin kansainvälisesti vaikuttavasta vetovoimatekijästä, johon köyhilläkin olisi varaa.



– Me eletään niin veitsenterällä kokoajan, että on tosi tärkeää, että valtio ymmärtäisi sen, että kulttuuriin kannattaa satsata.

