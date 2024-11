Kulttuurivaikuttajat nousevat barrikadeille hallitusta vastaan: "Suurinta typeryyttä on leikata itseltään juuret ja sydän"

– Suurinta typeryyttä on leikata itseltään juuret ja sydän, kuvailee hallituksen leikkauksia helsinkiläinen näyttelijä ja teatterintekijä Minna Puolanto .

Puolanto on sitä mieltä, että taiteesta leikkaaminen osoittaa suurta ymmärtämättömyyttä taiteen olemusta, tehtävää, toimintarakenteita, taloudellista vaikuttavuutta ja taiteellisen työn luonnetta kohtaan.

– Rahoitus alalla on jo valmiiksi alimittainen verrattuna muihin yhtä paljon työllistäviin ja yhteiskuntaa rakentaviin aloihin nähden, Puolanto sanoo.

Näihin teattereihin hallituksen moukari iskee eniten, ensi vuonna leikataan lisää: "Mitä meidän kentästä on enää jäljellä?"

Kommentti: Voittavatko Purran sakset Aleksis Kiven? Kulttuuri ei ole luksuspalvelu vaan hädässä, ja tämä on vasta alkua

"Peruuttamattomia virheitä"

Kulttuurialan vaikuttajat ovat vastalauseena hallituksen leikkaustoimille perustaneet Sakset seis -nimisen Facebook-ryhmän, joka on lyhyessä ajassa saanut yli 10 000 jäsentä. Joka päivä jäsenmäärä on kasvanut sadoilla ihmisillä. Myös tässä jutussa haastatellut Minna Puolanto ja Mira Lukkari ovat Sakset seis -ryhmän jäseniä.

– Suomessa on nyt tapahtumassa peruuttamattomia virheitä. Tämä ei ole leikin asia. Kulttuurikenttä on nimenomaan eräänlainen ekosysteemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos puusta revitään juuret, se kuolee, sanoo yksi Sakset seis -ryhmän ylläpitäjistä Erik Söderblom .

Söderblom on teatteri- ja oopperaohjaaja, jolla on takanaan enemmän kuin sata ensi-iltaa.

Hän on sitä mieltä, että kun investoinnit tukahdutetaan, syntyy tilanne, jossa työttömäksi jääneet taiteilijat joutuvat hakeutumaan työttömyysturvan piiriin. Söderblom korostaa, että säästöä ei synny, vaan väistämätön lopputulema on, että se hyvinvointiin liittyvä ja myös taloudellinen, todistetusti merkittävä lisäarvo, jonka nämä huippukoulutetut ammattilaiset ovat tuottaneet, häviää. Infrastruktuuri, jonka varassa kulttuurikenttä on toiminut, tuhoutuu.