Lentopolttoainetta riittää "ehkä kuudeksi viikoksi".
Pitkän matkan lentojen hinnat ovat nousseet Euroopassa noin 90 eurolla Iranin sodan alkamisen jälkeen.
Näin arvioi eurooppalainen ympäristöjärjestö Transport & Environment. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.
Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan vuoksi Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee noin viidennes kaikesta maailman öljykaupasta.
Ympäristöjärjestö on laskenut, että noin 30 prosenttia Euroopan unionin maiden käyttämästä lentopolttoaineesta saapui ennen sotaa Hormuzinsalmen kautta ja kokonaisuudessaan noin 75 prosenttia Lähi-idästä.
Euroopan unionin energiakomissaari Dan Jorgensen varoittaakin nyt, että parhaassakin tapauksesta kesästä tulee polttoaineen suhteen vaikea Euroopalle.
– Tarpeen vaatiessa saatamme jakaa meillä käytössä olevia lentopolttoaineresursseja, Jorgensen sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.