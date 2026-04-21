Euroopan unionin energiakomissaari Dan Jorgensen varoittaakin nyt, että parhaassakin tapauksesta kesästä tulee polttoaineen suhteen vaikea Euroopalle.

Ympäristöjärjestö on laskenut, että noin 30 prosenttia Euroopan unionin maiden käyttämästä lentopolttoaineesta saapui ennen sotaa Hormuzinsalmen kautta ja kokonaisuudessaan noin 75 prosenttia Lähi-idästä.

Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan vuoksi Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee noin viidennes kaikesta maailman öljykaupasta.

Pitkän matkan lentojen hinnat ovat nousseet Euroopassa noin 90 eurolla Iranin sodan alkamisen jälkeen.

Lentopolttoainetta riittää "ehkä kuudeksi viikoksi".

Lähi-idän öljykriisi pahenemassa – suurin pula lentopolttoaineesta ja dieselistä. Juttu on huhtikuun alusta.

Korvaavia lähteitä

Eurooppa yrittää nyt ostaa lentopolttoainetta Lähi-idän ulkopuolelta, lähinnä Yhdysvalloista ja Nigeriasta.

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan Eurooppa ei ole onnistunut korvaamaan yli puolta siitä lentopolttoaineesta, jonka manner normaalisti on ostanut Lähi-idästä.

Tilannetta epäilemättä vaikeuttaa se, että lukemattomat muutkin valtiot ovat nyt samoilla markkinoilla.

Jos kolme neljäsosaa Lähi-idän lentopolttoaineesta pystytään korvaamaan, ongelmaa pystytään lykkäämään todennäköisesti elokuulle asti.

– Näyttää enemmän ja enemmän todennäköiseltä, että Euroopan joillain alueilla tulee olemaan jossain määrin pulaa polttoaineesta, arvioi Argus Median asiantuntija Amaar Khan Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.