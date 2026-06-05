Suomeen kaavailtavan droonivaroitusjärjestelmän pitäisi pystyä muuhunkin kuin viranomaistiedotukseen. Tätä mieltä on ukrainalaisupseeri, jonka mukaan Suomen ei kannata toistaa muiden aiemmin tekemiä virheitä.

Kuten Suomenkin maastosta löytyneet droonit osoittavat, ovat pienet ja matalalla lentävät lennokit vaikeita havaita.

Helsingissä vierailleen ukrainalaisen droonitorjuntayksikön upseerin Eugene Lesin mukaan toimiva droonivaroitusjärjestelmä ei vain varoita kansalaisia, vaan myös aktivoi ihmisiä ilmoittamaan havainnoistaan suoraan järjestelmään.

– Ukrainan kokemus osoittaa, että siviilien tiedottaminen ja osallistaminen on hyvin tärkeää. Sovelluksessa kansalaiset voivat kertoa kuulleensa jonkin äänen tai kuvata videota ohi menevästä ohjuksesta.

Roolit vaihtoon

Vielä Ukrainan sodan alussa Nato-armeijat kouluttivat ukrainalaisia, nyt mestarin ja kisällin roolit ovat vaihtumassa.

Tätä alleviivaa se, että Ukrainan ja Naton yhteisharjoituksissa ukrainalaiset droonit ovat hallinneet taisteluita.

– Älkää keksikö pyörää uudelleen. Älkää tehkö kaikkia mahdollisia virheitä. Olemme halukkaita tekemään yhteistyötä ja jakamaan kokemuksemme, Lesin sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Viime vuosina on liki kilpaa hoettu, ettei Eurooppa ole valmis droonisotaan. Siihen asiaan drooniyksiköllä on kuitenkin lohdullinenkin näkökulma.

– Se, ettei ole valmis, on osa valmistautumista, Lesin sanoo.