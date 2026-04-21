Energiankulutusta voisi hillitä etätöillä.
EU-komissio suosittelee etätöiden lisäämistä fossiilisten polttoaineiden kulutuksen hillitsemiseksi, kertoo sanomalehti Financial Times.
Etätöiden lisääminen on yksi keinoista, joita komissio suosittelee jäsenmaille Lähi-idän sodan aiheuttamasta fossiilisten polttoaineiden hintojen noususta selviämiseksi.
Komissio suosittelee FT:n mukaan jäsenmaille myös julkisen liikenteen tukemista sekä esimerkiksi lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien arvonlisäveron laskemista.
Komission on määrä julkistaa keinolistansa jäsenmaille lähiaikoina.