Iranin korkeimman johtajan neuvonantajan mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ovat jumiutuneet 24 miljardin dollarin jäädytettyihin varoihin.
Yhdysvaltojen ja Iranin mahdollinen rauhansopimus riippuu siitä, suostuuko Trumpin hallinto vapauttamaan 24 miljardin dollarin arvosta jäädytettyjä iranilaisvaroja.
Asiasta kertoi Iranin ylimmän johtajan Mojtaba Khamenein sotilasneuvonantaja Mohsen Rezaei uutiskanava CNN:n haastattelussa perjantaina.
Iran on tiettävästi vaatinut 12 miljardin dollarin arvosta jäädytettyjen varojen vapauttamista heti väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja toisen 12 miljardin dollarin erän myöhemmin.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat huolissaan siitä, että varojen mahdollinen vapauttaminen voisi viedä keskeisen painostuskeinon Iranin hallintoa kohtaan.
Sota voi laajentua
Rezaei sanoi myös, että Iran saattaa laajentaa sodan Persianlahden ulkopuolelle, jos Yhdysvallat käynnistää konfliktin uudelleen. Tällöin sotatoimet voisivat Rezaein mukaan ulottua Hormuzinsalmesta Intian valtamerelle sekä Bab al-Mandabin salmeen, Punaisellemerelle ja Välimerelle.
Rezaei toisti myös väitteensä Hormuzinsalmen suvereniteetista. Hänen mukaansa Iranilla ja Omanilla on suvereniteetti tähän keskeiseen vesiväylään ja ne hallinnoivat sitä yhdessä.
Haastattelussa Rezaei kyseenalaisti myös mahdollisen Trumpin kanssa solmittavan ydinsopimuksen kestävyyden.