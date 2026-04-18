Joutsenon Seo-huoltoasemalla asiakkaat hieraisivat keskiviikkona aamulla silmiään. 95-oktaanisen bensan litrahinta oli nimittäin pompsahtanut hulppeaan kolmeen euroon litralta.
Kyseessä ei ollut mikään näppäilyvirhe, vaan tilanne johtui siitä, että menovesi oli käymässä vähiin aseman polttoainesäiliössä.
Asemanhoitaja Aki Silvennoinen kertoo MTV Uutisille, että ysivitonen uhkasi loppua, joten hinta nostettiin kolmeen euroon menekin hillitsemiseksi. Silvennoinen huomauttaa, että on parempi myydä hetkellisesti hintavaa polttoainetta kuin se, että polttoaine pääsisi kokonaan loppumaan.
Hinta oli kolmessa eurossa vain muutaman tunnin, mutta ehti aiheuttaa ihmetystä.
– Nämä ovat pieniä paikkakuntia, niin vähän kaikki tuntevat toisensa. Tuli kyselyitä puolitutuilta, että ”kuule Aki, onko sulle käynyt näppivirhe!?”, Silvennoinen naurahtaa.
Silvennoinen kertoo asiakkaiden ymmärtäneen hyvin asian, kun hän oli kertonut tilanteesta. Polttoaineen hinta palasi ennalleen, kun säiliö saatiin taas täytettyä.
Näppäilyvirhe Imatralla sai asiakkaat innostumaan 3000 litran edestä
Silvennoinen kertoo ylläpitävänsä kymmentä polttoaineasemaa. Hän toteaa, että tekevälle kyllä sattuu myös virheitä.
Hän kertoo hiljattain Imatran asemalla tapahtuneesta tilanteesta, jossa hän todella oli tehnyt näppäilyvirheen polttoaineen hintaan.
– Imatralla myytiin ysikasia euron litrahintaan. Se oli näppihäiriö.
Silvennoinen kertoo, että virheellinen hinta oli pumpulla vain kahden tunnin ajan, mutta innostuneet asiakkaat alkoivat ostaa löpöä kuin viimeistä päivää.