Hän kertoo hiljattain Imatran asemalla tapahtuneesta tilanteesta, jossa hän todella oli tehnyt näppäilyvirheen polttoaineen hintaan.

Silvennoinen kertoo ylläpitävänsä kymmentä polttoaineasemaa. Hän toteaa, että tekevälle kyllä sattuu myös virheitä.

Silvennoinen kertoo asiakkaiden ymmärtäneen hyvin asian, kun hän oli kertonut tilanteesta. Polttoaineen hinta palasi ennalleen, kun säiliö saatiin taas täytettyä.

– Kolmetuhatta litraa meni ysikasia sillä kohtaa, mikä on normaalin viikkomyynnin verran. Hyvin oli sana ehtinyt lähteä leviämään.

Polttoaineen kohonnut hinta ei hyvä yrittäjällekään

Silvennoinen kertoo, että kohonneet litrahinnat tuntuvat myös polttoainekauppiaan tuloissa, eivätkä suinkaan tuloja nostavina. Yrittäjän kate ei nouse litrahintojen mukana, mutta samaan aikaan ihmiset alkavat rajoittaa polttoaineen hankintaa ja myyntimäärät pienevät.

Silvennoinen pohtii, että jos raakaöljyn hinta nousisi rajusti maailman katastrofien takia, niin hetkellisesti pumppuhinnat voisivat nousta hyvinkin paljon. Hän uskoo, että pidemmissä hintapiikeissä valtion olisi kuitenkin pakko tehdä asialle jotain.