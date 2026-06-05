Ensi vaalikaudella tarvitaan niin mittavia säästötoimia, ettei suurin osa päättäjistä edes tätä ymmärrä, sanoo keskustan Markus Lohi.

Poliitikkojen täytyy yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa määritellä uudestaan mitä palveluita kansalaiset saavat julkiselta sektorilta ja mitkä ovat yksilön vastuulla. Näin sanoo MTV:n Uutisextrassa vieraillut keskustan varapuheenjohtaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi.

Poliitikot eivät vieläkään oikein ymmärrä lähivuosien leikkausten mittaluokkaa, vaikka lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet siihen, että taloutta sopeutetaan 8-11miljardin euron edestä ensi vaalikaudella, toteaa Lohi.

– Eniten olen ehkä huolissani siitä, että meidän päättäjätkään eivät riittävän laajasti ehkä ymmärrä sitä, mitä tämä tulee tarkoittamaan, kun joudutaan tätä puolueiden hyvin laajasti sopivaa velkajarrusopimusta toteuttamaan, toteaa Lohi.

Hänen mukaansa on selvää, että osa nykyisistä palveluista pitäisi siirtää julkisen sektorin vastuulta takaisin kansalaisten omalle vastuulle, esimerkiksi aikuisväestön hammashuolto.

Hallitus joutuu myös puuttumaan potilaiden valinnanvapauteen ensi vaalikaudella. Tulevaisuudessa suomalaiset eivät voisi itse päättää mihin sairaalaan mennään leikattavaksi.

– Jos ihminen maksaa omalla rahalla, totta kai hän voi valita mihin rahansa käyttää ja missä hoitoa saa. Mutta kun puhutaan veronmaksajan rahoista, silloin tulevaisuudessa joudumme varmuudella puuttumaan siihen, että me ohjaamme järkevällä tavalla niin, että siellä, missä on tilaa ja vapaata kapasiteettia, sitä käytetään.

Yhteisöveroalennuksen peruminen

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on todennut, että puolue haluaisi perua nykyisen hallituksen tekemän yhteisöveroalennuksen. Yhteisövero lasketaan 20 prosentista 18 prosenttiin ensi vuoden alussa. Lohen mukaan tällainen poukkoileva politiikka olisi kuitenkin haitallista yrityksille.