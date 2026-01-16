JYP otti miesten jääkiekkoliigassa ensimmäisen kolmen pisteen voittonsa tämän kalenterivuoden puolella, kun Vaasan Sport kellistyi Jyväskylässä maalein 3–1.
Ottelu oli juuri niin puolivillainen kuin ennalta osasi odottaa. Ennakkosuosikki JYP ei saanut aivan kaikkea irti koneistostaan, vaikka peliä hallitsikin. Sport puolestaan roikkui JYPin tehottomuuden vuoksi loppuun asti pisteessä kiinni.
JYPin voiton arkkitehtinä hääri tuttu mies. Kultakypärä Leevi Tukiainen iski pisteet 2+1 ollen mukana joukkueensa kaikissa maaleissa.
Avauserässä Tukiainen alusti ylivoimalla Sami Vatasen maalin ja iski itse ylivoimalla toisessa erässä. Viimeisen osuman Tukiainen iski tyhjiin.
Pistepörssin kärkijoukoissa oleva Tukiainen johtaa maalipörssiä ylivoimaisesti. Lahtelaiskasvatilla on nyt kasassa 29 täysosumaa tällä
kaudella. JYPin kannalta myös Vatasen maali oli tärkeä, sillä joukkueen ykköspakki on viime viikkoina vaeltanut varjojen mailla.
Tyhjennysmyynteihin lähtenyt Sport ei ole voittanut tänä vuonna vielä otteluakaan. Tappio oli vaasalaisille viides perättäinen. Jumbojoukkueen ero toiseksi viimeiseen Pelicansiin on jo 12 pistettä. JYP nousi voittonsa myötä sarjataulukossa takaisin neljän parhaan joukkoon.
5:36JYP–Sport 3–1 – katso ottelun maalit tästä.