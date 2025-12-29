Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa MM-kisojen alkulohkon kolmannessa ottelussaan Tshekin. Vastustajaleiri saa näyttävän vahvistuksen riveihinsä Nuoria Leijonia haastamaan.
Tshekin jääkiekkoliitto kertoi maanantaina alkuillasta, että puolustaja Radim Mrtka on leimattu joukkueeseen. Hän ei ole ollut kokoonpanossa kahdessa ensimmäisessä pelissä.
Useamman kiekkotoimittajan, muun muassa Cam Robinsonin mukaan, Mrtka pelaa tänä iltana Suomea vastaan.
18-vuotias Mrtka on melkoinen ilmestys. Puolustajalla on mittaa 197 senttimetriä. Painokin hipoo kolminumeroisia, kilon verran jää vajaaksi.
Mrtka on Tshekin suurimpia kiekkolupauksia. Hänet varattiin NHL-draftissa viime kesänä 1. kierroksella yhdeksäntenä pelaajana Buffalo Sabresin toimesta. Hän oli koko varaustilaisuuden toiseksi pienimmällä numerolla varattu eurooppalaispelaaja.
Raamikas pakki on pelannut tällä kaudella 14 WHL-ottelua ja tehnyt 16 pistettä. AHL:ssä Mrtka on päässyt kokeilemaan Konsta Heleniuksen tähdittämässä Rochester Americansissa neljän pelin verran. AHL:ssä tilillä on yksi syöttöpiste.
Suomi ja Tshekki kohtaavat maanantaina klo 22.30 alkaen. Suomi on voittanut molemmat aiemmat pelinsä. Tanska kaatui 6–2, Latvia taas 8–0. Tshekki taipui Kanadalla 5–7 mutta murskasi Tanskan 7–2.