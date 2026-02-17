Epäilty ampuja on lisäksi kuollut. Kolme ihmistä on haavoittunut vakavasti.
Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Rhode Islandin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Epäilty ampuja on lisäksi kuollut.
Poliisin mukaan kolme muuta ihmistä on sairaalassa hoidettavana ampumisen vuoksi. Haavoittuneiden kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.
Ampuminen tapahtui maanantaina Pawtucketin kaupungissa sijaitsevassa jäähallissa kesken lukion jääkiekko-ottelun.
Poliisi kertoo alustavan tutkinnan antavan viitteitä siitä, että ampumisessa voisi olla kyse perheriidasta.
Sosiaalisessa mediassa jaetun videon perusteella jäähallissa olisi ammuttu ainakin 12 laukausta. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt vahvistamaan videon aitoutta.
Joukkoampumiset yleisiä
Jäähalli sijaitsee alle kuuden kilometrin päässä Brownin yliopistosta, jossa kaksi ihmistä sai surmansa ja useita haavoittui kouluampumisessa joulukuussa.
Joukkoampumiset ovat yleisiä Yhdysvalloissa, missä aseita on verrattain helposti saatavilla löyhien aselakien vuoksi.
Ampuma-aseväkivaltaa tilastoivan Gun Violence Archive -sivuston mukaan Yhdysvalloissa oli viime vuonna reilut 400 joukkoampumista. Kuluvana vuonna joukkoampumisia on kirjattu päälle 40.
Sivusto luokittelee joukkoampumisiksi veriteot, joissa kuolee tai haavoittuu ampuja pois lukien vähintään neljä ihmistä.