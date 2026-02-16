Lyonissa laitaoikeiston torstaisessa mielenosoituksessa pahoinpidelty 23-vuotias mies kuoli saamiinsa vammoihin.

Ranskan oikeusministeri Gerald Darmanin syyttää äärivasemmistoa laitaoikeiston mielenosoitukseen tehdystä kuolemaan johtaneesta hyökkäyksestä.

Lyonin kaupungissa pahoinpideltiin torstaina 23-vuotias Quentin Deranque Alistumaton Ranska -vasemmistopuolueen (LFI) poliitikkoa Rima Hassania vastustaneessa mielenosoituksessa torstaina.

Pahoinpidelty mies kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.

Mielenosoituksen järjestäneen laitaoikeistolaisen Nemesis-kollektiivin mukaan Deranque oli toiminut turvamiehenä mielenosoituksessa.

– Selvästikin äärivasemmisto tappoi hänet, Darmanin sanoi RTL-kanavan haastatteluohjelmassa sunnuntaina.

Darmanin syytti muun muassa LFI-puolueen edustajia väkivaltaan kiihottamisesta.

–Sanat voivat tappaa, Darmanin sanoi.

Lisäksi hän syytti Hassania ja LFI-puolueen johtohahmoa Jean-Luc Melenchonia siitä, etteivät he olleet esittäneet surunvalittelujaan uhrin perheelle.

Melenchon tyrmäsi Darmaninin LFI:tä kohtaan esittämät väitteet todellisuudesta irtaantuneina.

– Myös me osoitamme myötätuntoa uhrin perheelle ja läheisille, hän sanoi.

Melenchon alleviivasi liikkeensä vastustavan väkivaltaa ja sanoi olevansa järkyttynyt tapahtuneesta.

Lyonin syyttäjäntoimisto kertoi sunnuntaina, että hyökkäyksen tehneitä pyritään edelleen tunnistamaan. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä, joka vastaa Suomen rikoslaissa törkeää kuolemantuottamusta.