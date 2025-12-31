Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueella on paljon pelissä MM-alkusarjan päätöskierroksella, mutta edellinen voitto Kanadasta on seitsemän vuoden takaa.

Kanada on jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen menestynein maa, mutta kaksissa edellisissä MM-kilpailuissa "nikkarit" ovat jääneet puolivälieriin.

Suomi on selvittänyt kuolemanotteluksi kutsutun puolivälierän päävalmentaja Lauri Mikkolan komennossa Göteborgissa 2024 ja Ottawassa 2025, mutta Kanada jäi kaatamatta molemmissa MM-kilpailuissa alkusarjassa.

Uusi yritys on uudenvuodenyönä, jolloin Kanada ja Suomi ratkaisevat B-lohkon kärkipaikan alkusarjan päätöskierroksella Minneapolisissa. Suomen maalivahti Petteri Rimpinen tietää, mitä on vastassa. Erityisesti Kanadan tehohyökkääjä Gavin McKenna on kiinnittänyt Rimpisen huomion.

– Hän on erityinen pelaaja ja niin taitava. Et koskaan tiedä, mitä hän tekee, Rimpinen arvioi TSN:lle.

McKenna teki Tanskaa vastaan hattutempun ja uitti kolmannen kiekon maaliin erityisen tyylikkäästi.

– Niin sairasta, Rimpinen naurahti kuvaillessaan McKennan kolmatta maalia.

Asetelmat auki

Nuorten Leijonien edellinen voitto Kanadasta on vuoden 2019 MM-kilpailujen puolivälierästä, jolloin Jussi Ahokkaan luotsaama Suomi päätti kisaisäntä Kanadan taipaleen matkalla maailmanmestariksi. Tuon jälkeen Kanada on voittanut kuusi keskinäistä kohtaamista, joista yksi on vuoden 2022 loppuottelu.

Myös uudenvuodenyönä pelissä on paljon. Nuoret Leijonat varmistaisi voitolla lohkon piikkipaikan. Tappio tarkoittaisi Kanadan lohkovoittoa. Kanadalla on kahdeksan ja Suomella seitsemän pistettä ennen päätöskierrosta.

– No tietenkin tulee kova nippu vastaan. On silti turhaa miettiä liikaa vastustajaa, luotamme omiin taitoihimme ja systeemiimme. Sitä kautta tulee voitto, Suomen hyökkääjä Jasper Kuhta paalutti Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Tshekki kyttäilee kolmantena viidellä pisteellään ja voi ohittaa vielä Suomen. Tshekki kohtaa päätöskierroksella niin ikään puolivälieräpaikkansa jo varmistaneen Latvian.

Lohkon kolmas sija toisi puolivälierässä vastaan St. Paulisssa pelattavasta A-lohkosta Ruotsin tai Yhdysvallat. B-lohkon voittaja ja kakkonen kohtaavat Slovakian ja Sveitsin, joiden keskinäinen järjestys voi vielä muuttua päätöskierroksella. Saksan ja Tanskan jumbosijat lohkoissa sekä joutuminen putoamiskarsintoihin on jo varmaa.

Rimpiseen voi luottaa

Suomi voi luottaa hyvävireiseen maalivahtiinsa Rimpiseen, joka loisti Tshekille 1–2-jatkoaikatappioon päättyneessä edellisessä ottelussa. Nuoret Leijonat voitti aiemmissa otteluissaan Tanskan 6–2 ja Latvian 8–0, mutta noissa Rimpistä ei vielä mitattu kunnolla.

Suomen puolustus on varsin pienikokoinen. Fyysinen Kanada on eri luokan mittari kuin edellisotteluiden eurooppalaisvastustajat, joista Tshekki oli erittäin hankala Suomelle ja piti maalintekopaikat vähissä.

Nuorten Leijonien mahdollisuuksia pönkittää se, että joukkue on onnistunut hyökkäyspelissään laajasti. Kuusitoista kenttäpelaajaa on päässyt pisteille, joten Suomi ei ole yhden ketjun varassa. Hyökkääjät Kuhta ja Heikki Ruohonen ovat rohmunneet pisteet 1+4=5. Emil Hemming ja Roope Vesterinen ovat olleet ahneimmat maalintekijät kumpikin kolmella täysosumallaan.

Kanadalta 18 kenttäpelaajaa on päässyt pisteille. Heistä McKenna (3+4=7) johtaa turnauksen pistepörssiä. Hän pelaa toisissa nuorten MM-kilpailuissaan. Muistoissa on Suomen kohtaamisen sijaan 3–4-puolivälierätappio vuoden takaa.

– Siinä pomppi epäonnekkaasti. Se oli maalin peli ja kova tappio. Nyt tavoitteena on vain voittaa. Meillä on melkoisen motivoitunut joukkue, joka ei hätkähdä pienestä, McKenna alleviivasi Flohockey-sivustolla.

Kanada on ollut paras joukkue ylivoimalla ja alivoimalla. Suomi on ollut kolmanneksi tehokkain ylivoimajoukkue ja viidenneksi paras alivoimalla. Tapojensa vastaisesti Kanada on ottanut vähiten jäähyjä, vain 14 minuuttia. Nuorten Leijonien 41 rangaistusminuutin saldoa rumentaa hyökkääjä Veeti Väisäsen Tshekki-ottelussa saama 5+20 minuutin rangaistus.