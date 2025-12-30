Nuorten Leijonien tekemisessä on selkeä kehityskohde. Päävalmentaja Lauri Mikkola ja pelaajisto tunnistivat Tshekki-pelin ongelmaksi ylilatauksen ja kurittomuuden.

Suomi taisteli MM-kisoissa maanantai-iltana pisteen 1–2-jatkoaikatappion myötä, mutta alkulohkon ensimmäinen tosikoitos oli pitkälti vastaanottamista. Tshekki-ottelu sai karmean startin, kun Veeti Väisänen ajettiin poikittaisen mailan myötä ulos vain minuutin pelin jälkeen.

Nuoret Leijonat päästi viiden minuutin alivoimalla vain yhden takaiskun.

– Ei mikään helpoin startti sellainen vitonen siihen alkuun. Kohtuullisen hienosti hoidettiin se kuitenkin, päävalmentaja Lauri Mikkola kommentoi medialle tiistaina.

— Ehkä se vähän lisäsi sellaista ylilatausta. Ei oltu ihan normimoodissa siinä. Tuntui, että energiaa oli tosi paljon joukkueella, mutta ihan sinne jäälle ei saatu sitä näkymään. Ylilatautuminen leimasi alkupeliä. Pelin edetessä pystyttiin kuitenkin korjaamaan tilannetta, Mikkola jatkaa.

Seuraavaksi Suomi kohtaa uudenvuodenyönä Kanadan. Vastus siis oletettavasti kovenee entisestään. Miten Tshekki-ottelun ylilataus saadaan vältettyä pohjoisamerikkalaisia vastaan?

– Kokemukset auttaa meitä. Vähän sitä tunnetilaa pystyy säätelemään. Saimme varmasti oppia ja pyrimme välttämään sudenkuoppia, mitä Tshekki-peliin liittyi, Mikkola linjaa.

– Meidän täytyy päästä heti alusta omaan tekemiseen kiinni. Se ratkaisee aika paljon.

Vaikka Suomi oli alakynnessä 40 minuuttia maanantaina, oli kolmas erä vahva. Palkintona irtosi yksi piste. Kolmen alkusarjapelin jälkeen Suomella on vielä eväät jopa lohkovoittoon.

– Kaksi hyvää peliä alla. Kolmannessa oli kuoppainen lähtö. Positiivista oli, että pystyttiin korjaamaan sitä kurssia pelin aikana. Kolmas erä oli meiltä hyvää pelaamista, Mikkola päättää.

Myös hyökkääjä Joona Saarelainen painottaa tunnetilan tasaamista jatkoa ajatellen.

– Lähtö oli sellainen ylilatautuminen. Kaikilla oli hirveä halu pelata ja tehdä maaleja ja mennä ylöspäin. Ei pelattu viisikkona niin hyvin. Se pitää saada kuntoon. Kun jatketaan sitä samalla tavalla kuin Tshekki-pelin kolmannessa erässä, niin meillä on tosi hyvät mahdollisuudet voittaa mikä tahansa jengi tässä turnauksessa, Saarelainen paaluttaa.

Ylilatautuminen näkyi paikoitellen myös jälkipelaamisena. Aiheesta on pidetty "kurinpalautusta" Leijonat-leirissä.

– Puhuttiin tuolla kopissa, että silloin kun mennään jäälle, niin keskitytään pelaamiseen ja jätetään turha härkkiminen pois. Se vie vain energiaa vääriin asioihin, Saarelainen päättää.

Suomi ja Kanada kohtaavat uudenvuodenyönä klo 3.30 alkaen.