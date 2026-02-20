Suomi ja Kanada kohtaavat tänään Milanon olympiakaukalossa jääkiekon miesten välierässä. MTV Urheilun asiantuntijoiden Karri Kiven ja Juhamatti Aaltosen mukaan Leijonilla on kaikki edellytykset voittaa ylivoimainen ennakkosuosikki.

Menestysnäkymiä ajatellen Suomen suurin murheenkryyni olympiaturnauksessa on ollut ylivoima. Neljästä jäljellä olevasta joukkueesta Suomen ylivoimaprosentti (20,00) on heikoin. Ero Kanadan vastaavaan (41,67) on huomattava.

Toisaalta: Suomi on ottanut turnauksessa hyvin vähän jäähyjä, vain kuusi ja puoli minuuttia ottelua kohden. Kanadan lukema on koko turnauksen toiseksi suurin: yli 11 minuuttia per ottelu.

Aaltosen mukaan Suomen on silti pakko tehdä muutoksia ykkösylivoimakoostumukseensa.

– Ykkös-yv ei toimi. Se on liian hidas. Siitä Roope Hintz pois ja joku muu siihen maalin eteen. Yksinkertaistetaan. Sitä pitää Mikael Granlundin puolelta pyörittää kovemmalla tempolla. Kun Mikko Rantasella ei ole rightin pelajaa one timerille poikittain, se menee liian passiiviseksi. Siinä on high tip ainoa peli. Granlundin puolelle ehkä joku muu, sellainen ihan raaka maskimies. Unohdetaan ne alapelit.

Sveitsiä vastaan pelatussa puolivälierässä päävalmentaja Antti Pennanen muokkasi Leijonien hyökkäysketjuja, ja Aaltosen mukaan näitä muutoksia voi edelleen harkita.

– Isoja muutoksia ei voi tehdä. Peli tulee niin nopeasti.

– Teuvo Teräväisen, Sebastian Ahon ja Artturi Lehkosen kenttä ei toimi. Ei mielestäni myöskään Rantanen–Hintz–Granlund. Mutta ei ihan hirveästi voi sekoittaa. Mielestäni ne eivät ole vielä ihan lennossa ne kentät.

Kiven mukaan Pennasen on tässä kohtaa mietittävä koko kollektiivia.

– Kannattaako rikkoa vai ei? Otetaanko Oliver Kapasta sisään vai ei? Fakta on se, että joka pelissä aina uudet pelaajat ovat onnistuneet. Muuttaako hän näitä kahta ketjua, kun ne eivät ole toimineet maksimaalisesti, vai muuttaako hän vasta pelin aikana niin kuin teki Sveitsiä vastaan?

Aaltonen haluaisi nähdä juuri Kapasen kaukalossa, mutta tästä seuraa mahdollisesti ongelmia hyökkääjien peluutuksen suhteen.

– Haluaisin Kapasen nähdä. Hän on ollut nälkäinen ja energinen. Hän on sanonut, että harmittaa. Veikkaan, että sieltä voisi tulla energiaa.

– Mutta tietenkin jos Teräväinen otetaan pois ja tulee sentteri tilalle, niin kuka sentteri menee laitaan?

Aaltonen ja Kivi ovat yhtä mieltä siitä, että Leijonat voi hakea Kanadan horjuttamiseen itseluottamusta torstailta, kun Tšekki oli vähällä lähettää supertähtiä vilisevän joukkueen kotimatkalle jo ennen mitalipelejä.

– Se auttaa. Kun Suomi näki, että Tšekki sai Kanadan kolmen minuutin päähän lentokoneesta, niin Suomi tietää, että erinomaisena päivänä se on todellakin mahdollista, Kivi sanoo.

– Suomi on parempi kuin Tšekki. Jos Tšekki pystyy, Suomikin pystyy. Kanadalla on omat ongelmansa siinä, miten he puolustavat toista aaltoa. He olivat jopa vähän jännittyneitä ja pelokkaita, että näinkö tässä käy. Okei, he tulivat sieltä ja saivat kokemuksen voiton muodossa, ja se vapauttaa energiaa, mutta Suomi on parempi kuin Tšekki. Se vaatii kuitenkin ylivoiman ja kärkiäijät. Tšekillä ylivoima teki maalin ja parhaat olivat parhaita. He pelasivat todella kovaa ja fyysisesti Kanadaa vastaan. Sidney Crosby joutui telakalle ja kaikkea. Suomihan kopioi sen, mutta vain paremmilla pelaajilla, Aaltonen päättää.

