Arvostettu jääkiekkotoimittaja Craig Button on kritisoinut Ruotsin, Tshekin ja Suomen päävalmentajia.

Jääkiekon olympiaturnauksessa on siirrytty puolivälierävaiheeseen. Kahdeksan parhaan joukkoon tiensä raivasivat Kanada, USA, Ruotsi, Suomi, Tshekki, Slovakia, Saksa ja Sveitsi.

Kanadaa ja USA:ta pidetään laajalti suurimpina voittajasuosikkeina. Varsinkin Pohjois-Amerikassa Kanadan ja USA:n suurimmaksi eduiksi eurooppalaisiin joukkueisiin nähden on nostettu pelaajamateriaalin lisäksi myös valmennusosaaminen.

Jääkiekkotoimittaja ja -analyytikko Craig Button sivalsi Ruotsin päävalmentajaa Sam Hallamia, Leijonien Antti Pennasta ja Tshekin Radim Rulikia siitä, etteivät he osaa valmentaa NHL-pelaajia.

– Tämä NHL-turnaus olympialaisissa. Peli on kuin NHL-pudotuspeleissä. Ruotsin pelaajat ovat kaikki NHL-pelaajia. Heillä on valmentaja, joka ei ymmärrä sitä. Suomen pelaajat ovat NHL-pelaajia. Heillä on valmentaja, joka ei ymmärrä sitä. Tshekillä on NHL-pelaajia. Heillä on valmentaja, joka ei ymmärrä sitä, Button tylyttää The Cam & Strick Podcastissa.

– Jos olet NHL-pelaaja Tshekin, Ruotsin tai Suomen joukkueessa, sinä alat ajatella, että "hetkinen, nämä valmentajat eivät ole kykeneväisiä". He eivät ole antaneet mitään näyttöjä minulle siitä, että he pystyvät valmentamaan NHL-pelaajia tällä tasolla, Button jatkaa.

Lue myös: Leijonien Anton Lundellilla todettiin norovirus

Button korostaa puheessaan sitä, että NHL-pelaajat ovat tottuneet tietynlaiseen valmennukseen ja peluutukseen, mutta olympialaisissa eurooppalaiset valmentajat ovat valmentaneet NHL-pelaajia eri tavalla kuin rapakon takana on tapana.

– Minulla ei ole mitään Tshekin, Ruotsin ja Suomen valmentajia vastaan. Nyt valmennetaan NHL-pelaajia, jotka pelaavat tietyllä tavalla ja heitä kohdellaan tietyllä tavalla. Kyse ei ole siitä, etteivätkö he (Pennanen, Hallam, Rulik) haluaisi olla hyviä. He eivät tiedä, miten olla hyviä.

– Välillä minusta tuntuu, että he luulevat olevansa MM-kisoissa. Tämä on erilainen turnaus. Mielestäni he eivät ymmärrä, mitä tähän vaaditaan, kuinka käyttää pelaajia, kuinka vastata vastustajan peluutukseen ja laittaa oikeat pelaajat oikeaan aikaan jäälle, Button jyrähtää.

Lue myös: Leijonille upeita uutisia

Esimerkeiksi Button nostaa alkuturnauksessa vähällä vastuulla olleen Filip Forsbergin ja Oliver Ekman-Larssonin sekä Leijonien otteita sivusta läpi turnauksen seuranneen Oliver Kapasen.

– Voitteko kuvitella, että sinulla on Filip Forsberg aluksi 13. hyökkääjänäsi? Et peluuta Oliver Ekman-Larssonia. Oletko tosissasi? Oliver Kapasella on 18 maalia, eikä hän edes pelaa. He eivät tajua, Button tylyttää.

Olympiaturnauksen pudotuspelit pelataan tänään keskiviikkona. Suomi kohtaa omassa puolivälierässään Sveitsin kello 19.10.