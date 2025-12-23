The Invisible Man -nimimerkin lähettämässä sähköpostissa Balmoralista on pyydetty Ghislaine Maxwellilta "sopimatonta seuraa". Viesti on liitetty prinssi Andrew’hun.

Tänään tiistaina julkistetuista uusista Epstein-asiakirjoista on paljastunut useita Andrew Mountbatten-Windsoriin eli entiseen prinssi Andrew’hun liittyviä yksityiskohtia ja vihjeitä.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan ex-prinssin arvellaan esimerkiksi kyselleen sähköpostilla Ghislaine Maxwellilta itselleen "sopimattomia ystäviä".

Ghislaine Maxwell on brittiläinen seurapiirihenkilö, joka tunnetaan erityisesti läheisestä suhteestaan Jeffrey Epsteiniin.

Sähköposti oli lähetetty hänelle 16. elokuuta 2001 osoitteesta abx17@dial.pipex.com lähettäjältä "The Invisible Man", eli Näkymätön mies.

Viesti alkaa sanoilla "Olen täällä Balmoralin kuninkaallisella kesäleirillä." Skotlannissa sijaitseva Balmoralin linna toimii Britannian kuninkaallisten kesäasuntona.

Alempana lähettäjä kysyy: "Oletko löytänyt minulle uusia sopimattomia ystäviä?" Viesti päättyy: "Nähdään, A xxx." X-merkit symboloivat suukkoja.

BBC:n mukaan Maxwell vastasi viestiin samana päivänä.

– Pahoittelen, että joudun tuottamaan pettymyksen, mutta totuus on kerrottava. Olen löytänyt vain sopivia ystäviä, Maxwellin vastauksessa sanottiin.

Toinen sähköpostiosoite – aace@dial.pipex.com – esiintyy Epsteinin puhelinluettelossa yhteystiedon kohdalla "Yorkin herttua".

Julkaistuissa asiakirjoissa on sähköposteja molemmista osoitteista nimimerkiltä "The Invisible Man". Yksi niistä on lähetetty 28. helmikuuta 2002. Viesti päättyy: "Paljon rakkautta, A xx."

Sähköpostit eivät viittaa rikkomuksiin.

Andrew Mountbatten-Windsor menetti lokakuussa oikeuden käyttää Yorkin herttuan arvonimeä Epsteiniin liittyvien yhteyksien takia.

Hän on toistuvasti kiistänyt kaiken väärinkäytöksen ja sanonut, että hän ei ole nähnyt tai todistanut mitään sellaista käytöstä, joka johti Epsteinin pidätykseen ja tuomioon.