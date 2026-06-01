Savonlinnan julman perhesurman oikeuskäsittely alkaa ensi viikolla. Syyttäjä on nostanut nuorta perheenisää vastaan syytteet neljästä murhasta.
Viime itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa kuoli äiti ja kolme pientä lasta rajussa tulipalossa. Palosta vangittiin perheen 22-vuotias isä.
Nyt syyttäjä on nostanut häntä vastaan syytteet neljästä murhasta ja tuhotyöstä. Asian oikeuskäsittely alkaa 11. kesäkuuta Savonlinnassa.
Poliisitutkinnan aikana 22-vuotias mies on kiistänyt kaikki rikokset. Epäillyllä on aikaisempaa rikostaustaa, josta osa on kohdistunut palossa kuolleeseen 20-vuotiaaseen naiseen.
Mies oli teon aikaan kirjoilla eri osoitteessa kuin muu perhe, mutta asui käytännössä kuitenkin kumppaninsa ja heidän yhteisten kolmen pienen lapsen kanssa.
Tulipalon syttyessä perheen kaksospojat olivat täyttäneet juuri kolme vuotta ja perheen kuopuspoika oli 1-vuotias.
Useita palopesäkkeitä
Raju tulipalo syttyi itsenäisyyspäivän aamuna Savonlinnassa. Perheenisä pakeni talosta pihalle ilkosillaan.
Poliisin käsityksen mukaan samasta huoneesta löytyneet uhrit olivat kuolleet palokaasuihin ja palon uskotaan sytytetyn tahallaan. Pelastuslaitokselle heräsi palosta epäilyksiä jo tuoreeltaan.