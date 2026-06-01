Nuorukainen ratkaisi Suomelle maailmanmestaruuden, ja se sai hänen äitinsä pyörtymään.
Konsta Heleniuksesta tuli Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultasankari yhdellä ranneliikkeellä, kun joukkue saavutti sunnuntai-iltana viidennen maailmanmestaruutensa.
Voittomaalin tehneen Heleniuksen äiti kertoi perheen tuoreista tunnelmista MTV Uutisille.
– Eihän tätä varmaan vielä oikeasti edes ymmärrä. Nyt meillä on vaan hirveä härdelli, että ehdimme lennolle, Maiju Helenius kertoo.
– Oli ihan uskomatonta, että ratkaisija oli oma poika.
Kultapoika perheensä kanssa.
Kun peli meni jatkoajalle, Helenius pelkäsi, että peli kolmella kolmea vastaan ei tule päättymään hyvin.
– Siksi lakkasin hengittämästä. Kun maali tuli, niin ponkaisin ylös ja pyörryin. Kopsahdin edessä olevien penkeille.
Onneksi yksi eturivin henkilöistä sai voittomaalin iskeneen äidin kiinni, eikä tilanteessa käynyt pahemmin.
Helenius pääsi tapaamaan myös poikaansa pelin jälkeen, sillä Jääkiekkoliitto oli järjestänyt pelaajille ja heidän läheisilleen illallisen.
– Konsta oli yhtä hymyä. Hän oli erittäin iloinen.
Kansallissankarin perheeksi tituleeraaminen tuntuu Heleniuksesta hassulta.