Konsta Heleniuksen äidillä lähti taju voittomaalista: "Kopsahdin edessä olevien penkeille"

Julkaistu 01.06.2026 12:41

Ville Kettunen ville.kettunen@mtv.fi Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi

Nuorukainen ratkaisi Suomelle maailmanmestaruuden, ja se sai hänen äitinsä pyörtymään. Konsta Heleniuksesta tuli Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultasankari yhdellä ranneliikkeellä, kun joukkue saavutti sunnuntai-iltana viidennen maailmanmestaruutensa. Voittomaalin tehneen Heleniuksen äiti kertoi perheen tuoreista tunnelmista MTV Uutisille. – Eihän tätä varmaan vielä oikeasti edes ymmärrä. Nyt meillä on vaan hirveä härdelli, että ehdimme lennolle, Maiju Helenius kertoo. – Oli ihan uskomatonta, että ratkaisija oli oma poika. Kultapoika perheensä kanssa. Kun peli meni jatkoajalle, Helenius pelkäsi, että peli kolmella kolmea vastaan ei tule päättymään hyvin. – Siksi lakkasin hengittämästä. Kun maali tuli, niin ponkaisin ylös ja pyörryin. Kopsahdin edessä olevien penkeille. Onneksi yksi eturivin henkilöistä sai voittomaalin iskeneen äidin kiinni, eikä tilanteessa käynyt pahemmin. Helenius pääsi tapaamaan myös poikaansa pelin jälkeen, sillä Jääkiekkoliitto oli järjestänyt pelaajille ja heidän läheisilleen illallisen. – Konsta oli yhtä hymyä. Hän oli erittäin iloinen. Kansallissankarin perheeksi tituleeraaminen tuntuu Heleniuksesta hassulta.

– Hän on kuitenkin meille se pikku-Konsta. Mutta on hän varmaan kansallissankari, kun kyllä nämä maailmanmestaruudet ovat ainutlaatuisia ja harvinaisia tapahtumia suomalaisille. Mutta meille hän on tavallinen.

Lapsesta asti

Helenius kertoo, että Konsta on tähdännyt pitkälle jo varhain.

– Jo lapsena Konsta sanoi, että hän menee pitkälle ja pelaa NHL:ssä. Konstalla on tapana lunastaa lupauksia, mitä hän tekee jääkiekon suhteen. Ei enää pitäisi yllättää mikään.

Koko perheen osalta ei ole selvää, pääsevätkö he kultajuhliin Suomessa, sillä Konstan veli Kalle Helenius on armeijassa ja hänen pitäisi palata kasarmille.

Kalle uskoo, että hänen veljensä sai inspiraatiota ketjukavereistaan Aleksander Barkovista ja Mikael Granlundista.

– On hän katsonut Granlundiakin ylöspäin, mutta Barkov on ollut hänen lempipelaajansa pienestä pitäen. Kun kaksi nuoruuden idolia on pelannut samassa ketjussa, niin sillä on varmasti ollut iso merkitys.

