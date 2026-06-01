Australiassa Sydneyn yliopistossa opiskeleva prinsessa Ingrid Alexandra matkustaa kotimaahansa Norjaan kruununprinsessa Mette-Maritin heikentyneen terveydentilan vuoksi. Kruununprinssi Haakonin mukaan Ingrid Alexandra haluaa olla äitinsä tukena.

– Hän aikoo palata kotiin pian, ja se johtuu perhetilanteesta: hän haluaa olla äitinsä kanssa, kruununprinssi kertoi lehdistölle Japanin-vierailullaan.

– Hän aikoo suorittaa opintonsa loppuun Australiassa, mutta palataan myöhemmin siihen, kuinka kauan hän viettää aikaa kotona, hän jatkoi.

Asiasta uutisoi muun muassa Norjan TV 2.

Mette-Marit edusti vastikään happiviiksissä.

