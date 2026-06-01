Suomen kiekkokultaa juhlittiin vauhdikkaasti Helsingin kauppatorilla ja Mantan patsaalla.

Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että kiekkojuhlinta sujui pääosin melko rauhallisesti ja hyvissä tunnelmissa.

– Kiipeilijät, ilotulitteet ja muutamat tappelut aiheuttivat tehtäviä, mutta mitään merkittäviä henkilö-, tai omaisuusvahinkoja ei onneksi syntynyt.

Tällä kertaa Mantan patsas sai olla rauhassa, sillä se oli suojattu juhlijoilta. Sen sijaan omat osansa saivat muun muassa liikennemerkit, sekä raitiovaunupysäkin katto, joihin juhlijat kiipeilivät.

Poliisin mukaan kaksi henkilöä loukkaantui lievästi kiipeily-yritysten seurauksena ja heidät ohjattiin jatkohoitoon. Muutoin korkeuksissa juhlineet henkilöt saatiin puhuttamalla alas.

– Viime yönä poistettiin kymmenittäin näitä kiipeilijöitä erilaisista paikoista ja rakenteista. Poistaminen tapahtui käskyttämällä.

Poliisi kertoo, että innokkaat kiipeilijät saatiin turvallisesti alas, eikä kovempiin keinoihin tarvinnut turvautua.

– Kuuliaisesti ihmiset tulivat alas, kun poliisi on käskyttänyt. Tietysti tämä määrä, kun useat ihmiset samaan aikaan kiipeilevät, aiheuttaa aina tehtävää.