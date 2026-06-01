Konsta Helenius, 20, on edennyt Ylöjärveltä Tampereen ja Mikkelin kautta NHL:ään ja Leijonien sankariksi.
Kaksi vuotta sitten Konsta Heleniuksesta tuli nuorin Suomea miesten jääkiekon MM-kisoissa edustanut pelaaja. Toisissa MM-kisoissaan hän ratkaisi loppuottelussa maailmanmestaruuden Leijonille.
Tshekissä pelatuissa miesten jääkiekon MM-kisoissa keväällä 2024 tunnelma oli toinen. Ruotsi voitti Suomen puolivälieräottelussa jatkoajalla Ostravassa maalein 2–1 ja Helenius näki ratkaisun jäähyaitiopaikalta.
NHL-tähti Joel Eriksson Ek teki Ruotsin voittomaalin ylivoimalla, tuolloin 18-vuotiaan Heleniuksen istuessa kahden minuutin rangaistusta koukkaamisesta.
Heleniuksen kausi 2023–2024 oli erikoinen. Hän teki läpimurtonsa niin maajoukkue- kuin seuratasolla, mutta oli mukana häviämässä monta isoa ottelua.
Leijonien puolivälierätappion lisäksi tappiot tulivat miesten MM-kisojen tavoin alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa puolivälierissä Ruotsille, nuorten MM-kisoissa pronssiottelussa Tshekille ja kotoissa SM-liigassa Mikkelin Jukurien riveissä puolivälieräsarjassa Oulun Kärpille.
Katso kultasankarin haastattelu: Kultaisen maalin sankari Konsta Helenius kertoo suuresta hetkestä.
Nyt kaikki on toisin ja Helenius on juhlittu sankari. NHL-seura Buffalo Sabresia edustava Helenius ratkaisi historian viidennen MM-kullan Suomelle Sveitsin kisojen loppuottelun jatkoajalla.
Mutta mikä kansallissankari Helenius oikein on miehiään?
Lordin viisuvoiton ikäinen kultasankari
Konsta Eemeli Helenius syntyi yhdeksän päivää ennen Lordin euroviisuvoittoa, 11. toukokuuta vuonna 2006 Pirkanmaan Ylöjärvellä.
Helenius on pelipaikaltaan keskushyökkääjä, joka pystyy pelaamaan myös laidalla.
2:46Katso video: Konsta Helenius kertoo miten lähti pikavauhtia NHL-pudotuspeleistä Leijonien mukaan.
Tampereen Tapparassa pelattujen juniorivuosien jälkeen Helenius siirtyi saman seuran kanssa solmitun SM-liigasopimuksen myötä loppukaudeksi 2022–2023 loppukaudeksi lainasopimuksella Mikkelin Jukureihin.
Jukureissa Helenius pelasi 16-vuotiaana ensimmäisen aikuisten pääsarjaottelunsa marraskuussa 2022, kun Jukurit pelasi jääkiekon Mestarien liigassa vierasottelun Sveitsissä, vastustajana Fribourg-Gottéron.
SM-liigassa Konsta Helenius niin sanotusti pääsi irti ensimmäistä kertaa aikuisten tasolla marraskuun lopulla vierasottelussa JYPiä vastaan Jyväskylässä.
Liigataipaleen avausmaali syntyi neljännessä ottelussa joulukuussa 2022 Lappeenrannan SaiPaa vastaan ja samalla reilun 16,5 vuoden ikään ehtineestä Heleniuksesta tuli miesten jääkiekon SM-liigassa historian kuudenneksi nuorin maalintekijä.
2:03Katso arkistovideo: Konsta Helenius lähti 18-vuotiaana yksin maailmalle.
Lainapesti Jukureissa jatkui seuraavalle kaudelle 2023–2024. Kesällä 2024 Buffalo Sabres varasi Heleniuksen NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella 14. pelaajana.
NHL-varauksen jälkeen heinäkuussa 2024 Helenius teki kolmen vuoden tulokassopimuksen Sabresin kanssa.
Jukurit-lainasopimuksen päätyttyä Heleniuksen oli määrä palata Tapparaan kaudeksi 2024–2025, mutta tulokassopimuksen solmimisen myötä hyökkääjä lähti tavoittelemaan paikkaa Sabresin organisaatiosta NHL:stä.
Pohjois-Amerikan AHL-liigassa Sabresin farmijoukkue Rochester Americansissa pelattuaan Helenius nostettiin Buffalon NHL-ryhmään tammikuussa 2026. Ensimmäisen NHL-ottelunsa Helenius pelasi 19. tammikuuta Carolina Hurricanesia vastaan.
Ensimmäinen maali NHL:ssä syntyi toisessa ottelussa rannelaukauksella Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Juuse Saroksen ohi. Samassa ottelussa Helenius antoi kaksi maalisyöttöä.
1:10Katso video: Konsta Helenius kertoi syksyllä 2024, mitä Ruotsi-tappioon päättyneet kevään 2024 MM-kisat opettivat.
Yhdeksän NHL-ottelun jälkeen suomalainen siirrettiin takaisin Rochesteriin AHL:n puolelle, kunnes paikka NHL:n puolella aukeni pudotuspelien toisella kierroksella, Montreal Canadiensia vastaan käydyn ottelusarjan neljännessä ottelussa 12. toukokuuta. Saman sarjan viidennessä ottelussa Helenius teki ensimmäisen pudotuspelimaalinsa NHL:ssä.
Montreal pudotti Buffalon jatkosta seitsemännen ottelun jatkoajalla ja Helenius vapautui maajoukkueen käyttöön Sveitsin MM-kisoihin.
Katetta koville puheille
A-maajoukkueessa Helenius teki ensiesiintymisensä huhtikuussa 2024 harjoitusottelussa Latviaa vastaan.
Konsta Eemeli Heleniusta on pidetty vuosien ajan yhtenä Suomen lupaavimmista nuorista jääkiekkoilijoista. MM-kisoissa hän herätti huomiota lausunnoillaan, joiden mukaan hän on parhaimmillaan pudotuspeleissä ja ratkaisevissa otteluissa.
3:46Katso arkistovideo: Konsta Heleniusta Jukureissa valmentanut Olli Jokinen puhuu Heleniuksesta.
Heleniuksen puheille saatiin toden teolla katetta MM-kisoissa. Maailmanmestaruuden ratkaisseen jatkoaikamaalin lisäksi Helenius teki maalin jokaisessa Leijonien pudotuspeliottelussa: finaalin lisäksi puolivälierässä Tshekkiä ja välierässä voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman Kanadaa vastaan.
Melkoinen jekuttaja tämä Vaahteramäen Eemeli siis.
Lähteet: MTV Uutisten arkisto, NHL.com, Leijonat.fi, Wikipedia