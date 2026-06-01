Kuka on Konsta Helenius? Nuori leijonasankari kosti takavuosien tappiokierteen hämmästyttävästi

Leijonien puolivälierätappion lisäksi tappiot tulivat miesten MM-kisojen tavoin alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa puolivälierissä Ruotsille, nuorten MM-kisoissa pronssiottelussa Tshekille ja kotoissa SM-liigassa Mikkelin Jukurien riveissä puolivälieräsarjassa Oulun Kärpille.

Heleniuksen kausi 2023–2024 oli erikoinen. Hän teki läpimurtonsa niin maajoukkue- kuin seuratasolla, mutta oli mukana häviämässä monta isoa ottelua.

Tshekissä pelatuissa miesten jääkiekon MM-kisoissa keväällä 2024 tunnelma oli toinen. Ruotsi voitti Suomen puolivälieräottelussa jatkoajalla Ostravassa maalein 2–1 ja Helenius näki ratkaisun jäähyaitiopaikalta.

Kaksi vuotta sitten Konsta Heleniuksesta tuli nuorin Suomea miesten jääkiekon MM-kisoissa edustanut pelaaja. Toisissa MM-kisoissaan hän ratkaisi loppuottelussa maailmanmestaruuden Leijonille.

Konsta Helenius, 20, on edennyt Ylöjärveltä Tampereen ja Mikkelin kautta NHL:ään ja Leijonien sankariksi.

Katso kultasankarin haastattelu: Kultaisen maalin sankari Konsta Helenius kertoo suuresta hetkestä.

Nyt kaikki on toisin ja Helenius on juhlittu sankari. NHL-seura Buffalo Sabresia edustava Helenius ratkaisi historian viidennen MM-kullan Suomelle Sveitsin kisojen loppuottelun jatkoajalla.

Mutta mikä kansallissankari Helenius oikein on miehiään?

Lordin viisuvoiton ikäinen kultasankari

Konsta Eemeli Helenius syntyi yhdeksän päivää ennen Lordin euroviisuvoittoa, 11. toukokuuta vuonna 2006 Pirkanmaan Ylöjärvellä.

Katso video: Konsta Helenius kertoo miten lähti pikavauhtia NHL-pudotuspeleistä Leijonien mukaan.

Tampereen Tapparassa pelattujen juniorivuosien jälkeen Helenius siirtyi saman seuran kanssa solmitun SM-liigasopimuksen myötä loppukaudeksi 2022–2023 loppukaudeksi lainasopimuksella Mikkelin Jukureihin.

Liigataipaleen avausmaali syntyi neljännessä ottelussa joulukuussa 2022 Lappeenrannan SaiPaa vastaan ja samalla reilun 16,5 vuoden ikään ehtineestä Heleniuksesta tuli miesten jääkiekon SM-liigassa historian kuudenneksi nuorin maalintekijä.

NHL-varauksen jälkeen heinäkuussa 2024 Helenius teki kolmen vuoden tulokassopimuksen Sabresin kanssa.

Yhdeksän NHL-ottelun jälkeen suomalainen siirrettiin takaisin Rochesteriin AHL:n puolelle, kunnes paikka NHL:n puolella aukeni pudotuspelien toisella kierroksella, Montreal Canadiensia vastaan käydyn ottelusarjan neljännessä ottelussa 12. toukokuuta. Saman sarjan viidennessä ottelussa Helenius teki ensimmäisen pudotuspelimaalinsa NHL:ssä.

Montreal pudotti Buffalon jatkosta seitsemännen ottelun jatkoajalla ja Helenius vapautui maajoukkueen käyttöön Sveitsin MM-kisoihin.

Katetta koville puheille

Konsta Eemeli Heleniusta on pidetty vuosien ajan yhtenä Suomen lupaavimmista nuorista jääkiekkoilijoista. MM-kisoissa hän herätti huomiota lausunnoillaan, joiden mukaan hän on parhaimmillaan pudotuspeleissä ja ratkaisevissa otteluissa.