Väkivallanteko tapahtui Pieksämäen keskustassa myöhään lauantaina.
Poliisi epäilee miehen surmanneen teräaseella entuudestaan tuntemansa miehen Pieksämäellä lauantai-iltana.
Väkivallanteko tapahtui hieman kello 22 jälkeen Pieksämäen keskustassa. Poliisin mukaan sekä epäilty että uhri ovat nuoria aikuisia.
Tekohetkellä paikalla oli poliisin mukaan runsaasti nuoria viettämässä iltaa. Poliisi otti epäillyn kiinni pian teon jälkeen. Myös epäilty tekoväline on poliisin hallussa.
Epäilty on pidätetty, ja häntä esitetään vangittavaksi. Poliisin mukaan tapahtumien kulusta on muodostettu selkeä käsitys.
Poliisi pyytää, että uhrin omaiset saavat tehdä surutyötään rauhassa.
Asiaan liittyviä havaintoja voi toimittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.