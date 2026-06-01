MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Tässä ovat Miss Suomi -kilpailun semifinalistit

Julkistamisen jälkeen semifinalistit aloittavat More than Beauty Academy -koulutusviikon ja toteuttavat oman hyväntekeväisyyshankkeensa.

Tänä vuonna Miss Suomi juhlistaa 95-vuotista historiaansa. Miss Suomen tiedotteessa kerrotaan, että tänä päivänä kilpailu on myös arvopohjainen kasvu- ja vaikuttajaohjelma, jossa korostuvat esiintymistaidot, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Nyt puhuu Jukka Jalonen – paaluttaa Leijonista vastaansanomatonta faktaa

Tässä ovat Miss Suomi -kilpailun semifinalistit

Käärijä, Raptori, Linda ja Pete! Leijonien kansanjuhlassa hervoton artistikattaus

Nuori äiti ja kolme poikaa paloivat hengiltä – Savonlinnan julma perhesurma ensi viikolla oikeuteen

MTV seuraa: Leijonien MM-kultajoukkue on palannut Suomeen – tässä kaikki juhlapäivästä!

Aava Saikkonen

Ellina Noronen

1. Aava Saikkonen, 20, Espoo Kauppatieteiden opiskelija. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa keskittyy lasten ja nuorten mielenterveyden sekä hyvinvoinnin tukemiseen.

2. Aleksandra Hannusaari, 22, Tampere / Kauhajoki Lentoemäntä ja malli. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa tukee nuorten naisten ja tyttöjen itsevarmuuden sekä terveen minäkuvan vahvistamista.

3. Araitz Claramunt, 29, Vantaa / Iruñea, Baskimaa Näyttelijä, markkinoinnin sisällönasiantuntija, malli ja missi. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa kannustaa itsevarmuuteen, aitouteen ja positiivisten roolimallien merkityksen vahvistamiseen.

4. Emma-Aurora Saukko, 25 Insinööriopiskelija, yrittäjä ja vaikuttaja. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa lisää ADHD ja neurokirjon näkyvyyttä sekä ymmärrystä nuorten naisten keskuudessa.

5. Enni Kivistö, 23, Tampere / Nokia Psykologian maisteriopiskelija ja Aspire Girls Collective -yhteisön perustaja. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa keskittyy mielenterveyshaasteisiin liittyvän häpeän vähentämiseen ja avoimemman keskustelukulttuurin rakentamiseen.

6. Henniina Määttä, 24, Oulu Matkailu- ja majoitusalan yrittäjä. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa Becoming Yourohkaisee nuoria uskomaan itseensä ja tavoittelemaan unelmiaan lähtökohdista riippumatta.

7. Iida Puljujärvi, 26, Turku / Raisio Lähihoitaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa edistää nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

8. Iiris Yli-Kaatiala, 28, Helsinki / Ähtäri Kauneusalan yrittäjä, joogaopettaja ja malli. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa tukee nuorten naisten mielenterveyttä ja hyvinvointia maksuttomien joogatapahtumien avulla.

9. Johanna Verkala, 26, Helsinki Lentoemäntä, joogaopettaja ja markkinoinnin tradenomi. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa Beyond Comparison käsittelee identiteettiä, itsetuntoa ja sosiaalisen median vaikutuksia nuorten naisten hyvinvointiin.

10. Jutta Häkkinen, 33, Tampere / Turku Kasvatustieteen maisteri ja viestinnän ammattilainen. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa sekä nostaa esiin heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

11. Katariina Kinnunen, 26, Helsinki / Kitee Kauppatieteiden maisteri, juontaja ja viihdealan yrittäjä. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa tukee kehitysvammaisten itseilmaisua ja yhdenvertaisuutta.

12. Kukka-Maaria Halme, 27, Tampere Tradenomi, liikuntaneuvoja, valmentaja ja sisällöntuottaja. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa rakentaa yhteisöllistä liikuntatoimintaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille sekä vähentää yksinäisyyttä.

13. Marina Dalmar, 23, Helsinki

Tanssija, tanssinopettaja ja esiintyjä. Hänen hyväntekeväisyyshankkeensa tukee lasten ja nuorten itsevarmuutta, luovuutta ja hyvinvointia.