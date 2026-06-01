Suomalaisille erittäin tuttu Vladimir Jurzinov lataa kovaa tekstiä Aleksander Barkovista venäläiselle uutistoimisto TASS:lle.

Venäjää ei ole nähty jääkiekon MM-kisoissa sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Sunnuntaina päättyneet Sveitsin kisat huomioitiin Venäjän mediassa vain pintapuolisesti.

Uutistoimisto TASS nosti kuitenkin esiin Suomen viidennen maailmanmestaruuden ja turnauksen tähdistöön valitun kapteeni Aleksander Barkovin.

Barkovin molemmat vanhemmat ovat venäläissyntyisiä, mutta poika syntyi Tampereella vuonna 1995 isä Aleksandrin pelatessa Tapparassa.

Tuohon aikaan TPS:n Suomen mestaruuteen valmentanut Vladimir Jurzinov näkee Barkov nuoremmassa viitteitä punakoneen legendaarisesta kapteenista.

– Hänellä on oma tyylinsä, mutta hänen kapteenin ominaisuuksissaan on vähän (Boris) Mihailovia, kuten myös muita Neuvostoliiton kapteeneita, Jurzinov vertaa.

– Hänen pelaamisestaan voi nähdä, että hän on kapteeni. Hän suoritti varmasti ja tuki kaikkia muita. Voi aistia, kuinka paljon hän piti joukkuetta kasassa. Hänen roolinsa voitossa oli erittäin merkittävä.

Mihailov johdatti Neuvostoliiton kahteen olympiakultaan vuosina 1972 ja 1976 sekä kahdeksaan maailmanmestaruuteen aikakaudella, jolloin punakone oli käytännössä voittamaton maailmassa.