Kultaleijonat ovat saapuneet Suomeen hieman ennen iltapäiväkolmea.
Jääkiekon MM-kultaa voittanut Suomen miesten joukkue on laskeutunut Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Charterlento on niitä seuraavan Flightradar-palvelun ylivoimaisesti seuratuin lento tällä hetkellä. Parhaimmillaan noin 25 000 ihmistä seurasi FIN7516-koneen saapumista Suomeen. Palvelun toiseksi seuratuin lento on myös Zürichistä Helsinkiin saapunutmatkustajalento.
Leijonien koneen tunnuksessa on perinteitä.
– Bratislavasta lähti kapteeni Anttilan mukaan AY7512, nyt Zürichin lähteviin ilmestynyt lento AY7516, MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas twiittasi viestipalvelu X:ssä aamupäivällä.
Jos päivitys ei näy, sen voi katsoa tästä.
Marko Anttila pelasi numerolla 12, Leijonien nykyinen kapteeni Aleksander Barkov puolestaan numerolla 16.
Puolustusvoimat ei suoraan vahvistanut MTV Uutusille, saattaako nyt Ruotsin eteläpuolella matkaavan koneen Suomeen Hornet-laivue, kuten keväällä 1995 ensimmäisen maailmanmestaruuden aikaan.
– Asia on tarkastelussa, eikä siitä valitettavasti voida antaa ennakkotietoja, puolustusvoimista kommentoitiin mahdollista Hornet-saattoa.
Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Iltalehdelle, että "pojat ovat siivellä".
– Riittävä määrä hävittäjiä, että pääsevät ”Poika” ja kultajoukkue turvallisesti kotimaahan, Häkkänen sanoo IL:lle.