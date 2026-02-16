



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Milano-Cortinan olympialaisten päivittyvä seuranta maanantai 16.2. | MTV Uutiset





MTV seuraa olympialaisia: Eduard Hallbergille valtava pettymys! Mitalisauma suli ulosajoon Eduard Hallberg, 22, on Suomen mitalitoivo miesten pujottelussa. /All Over Press Julkaistu 16.02.2026 10:16 (Päivitetty 8 minuuttia sitten ) Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Milano-Cortinan olympialaisten viimeinen kisaviikko käynnistyy maanantaina suomalaisittain jännittävällä tavalla. Päivän aikana suomalaisvärejä kantavat alppihiihdossa Eduard Hallberg ja Jesper Pohjolainen, big airin finaalissa Anni Kärävä ja mäkihypyn Super Team -kisassa Antti Aalto ja Niko Kytösaho. MTV Urheilu seuraa kisapäivää tässä artikkelissa. Lue myös: NHL-tähdelle armotonta kohtelua olympiakaukalossa – häijy herja tallentui mikrofoneihin Päivän suomalaiset: Alppihiihto: Miesten pujottelu 1. kierros klo 11 (Eduard Hallberg ja Jesper Pohjolainen) 2. kierros klo 14.30

2. kierros klo 14.30 Mäkihyppy: Miesten Super Team kilpailu klo 20 (Niko Kytösaho ja Antti Aalto)

Freestyle: Naisten big air -finaali klo 20.30 (Anni Kärävä) Olympiaseuranta maanantaina 16. helmikuuta: Kello 11.20: Italian Alex Vinatzer liittyy uloslaskeneiden kasvavaan joukkoon. Pujottelurata on tällä kertaa tehty todella vaikeaksi, mistä kertoo yhteensä viisi ulosajoa 14 ensimmäisen laskijan joukossa.

Kello 11.18: Ulosajoja kertyy nyt urakalla. Manuel Feller on viimeisin karille ajava. Neljä miestä yhteensä laskenut pihalle, kun 11 on tullut rinteen alas. Kärjessä tukevasti Norjan Atle Lie McGrath ennen Sveitsin Loic Meillardia ja Itävallan Fabio Gstreiniä.

Suomen mitalitoivo Eduard Hallberg valitettavasti lukeutuu edellä mainittujen uloslaskeneiden joukkoon. Jesper Pohjolainen pujottelee numerolla 36.

Kello 11.13: Eduard Hallberg laskee mainiosti radan alkuosion, mutta tekee sitten virheen radan keskiosassa ja laskee ulos! Se oli siinä. Suomalaisittain tämä korpeaa kyllä armottoman paljon. Porvoolaisella oli loistavat saumat napata kiinni mitaliin, kun kuuman ryhmän laskijoilla oli suuria vaikeuksia vastata McGrathin aikaan.

Kello 11.11: Marchand ottaa nelospaikan 1,2 sekuntia kärkeä hitaampana. Nyt vuoroon Eduard Hallberg!

Kello 11.10: Timon Haugan nappaa kolmannen sijan 0,96 sekuntia McGrathia hitaampana. Nyt Belgian Armand Marcharnd rinteessä, seuraavana vuorossa Suomen Eduard Hallberg!

Kello 11.09: Kuudesta laskijasta kaksi ensimmäistä ajaa ulos. Lumipyry näyttää sakenevan Bormiossa, mikä varmasti vaikuttaa heikentävästi laskijoiden vauhtiin.

Kello 11.07: Suurpujottelun olympiavoittaja Lucas Pinheiro Braaten on nyt mäessä. Hän tulee huimaa vauhtia ja laskee puhtaasti, kunnes laskee dramaattisesti ulos! Huh, huh! Nyt on Eduard Hallbergille mitalia tarjolla, jos vain huippusuoritus irtoaa.

Kello 11.06: Norjan Henrik Kristoffersen ei pysy hänkään McGrathin pohja-ajassa. Jää maalissa lopulta 1,59 sekuntia maanmiehestään!

Kello 11.05: Myös suursuosikki Clement Noel on pahoissa ongelmissa! Ranskalainen jää pohja-ajasta lopulta 1,96 sekuntia.

Kello 11.04: Mitalisuosikki Ranskan Paco Rassat laskee ulos! Vielä viisi laskijaa ennen Hallbergiä rinteeseen.

Kello 11.03: McGrath tekee pohjille ajan 56,14. Seuraavaksi alas laskenut Sveitsin Loic Meillard jää norjalaisesta 0,59 sekuntia.

Kello 11.00: Kisan ensimmäinen laskija Norjan Atle Lie McGrath lähtee rinteeseen ja olympiapujottelu on käynnissä!

Kello 10.52: Hallberg jahtaa tänään ensimmäistä Suomen miesten olympiamitalia alppihiihdossa. Historian saatossa vain Tanja Poutiainen-Rinne on yltänyt suomalaislaskijoista olympiamitaleille (v. 2006 suurpujottelu).

Kello 10.45: Bormiossa sataa tällä hetkellä räntää, joten keliolosuhteiden takia FIS on lyhentänyt laskijoiden starttiväliä. Ensimmäisten 30 kilpailijoiden kohdalla seuraava laskija starttaa matkaan 25 sekuntia edellisen laskijan maaliintulon jälkeen.

30 laskijan jälkeen seuraava laskija starttaa välittömästi edellisen maaliintulon jälkeen.

Kello 10.32: Eilen freestylen miesten big airin karsinnassa rajusti kaatunut Elias Lajunen vietti yön sairaalassa. Olympiakomitean mukaan sairaalatutkimukset eivät kuitenkaan paljastaneet mitään huolestuttavaa.

Lue myös: Pelottavasti kaatuneesta Elias Lajusesta huojentava päivitys

Kello 10.30: 22-vuotias Hallberg on noussut tällä kaudella ryminällä pujottelutähdeksi. Hän on laskenut tällä kaudella kahdesti palkintokorokkeelle ja on pujottelucupissa kahdeksantena.

Kello 10.20: Hallberg on yksi kisan mitalisuosikeista. Viime viikon maanantaina Hallberg antoi jo kelpo näytteen kisakunnostaan, kun hän oli alppiyhdistetyn pujotteluosuudella viidenneksi nopein.

Hallberg hyökkää tänään rinteeseen lähtönumerolla yhdeksän.

– Ihan kiva rinne. Paljon loivaa – pitää tehdä duunia ja polkea. Ei sikäli mitään kummallista. Pitää kuitenkin laskea taktisesti ja katsoa ne pisteet, missä pitää alkaa työntämään, jotta saa mahdollisimman hyvät vauhdit. Yritän keskittyä omaan vetoon ja hyvään asentoon, Hallberg ennakoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Kello 10.15: Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa taas uuden olympiapäivän pariin! Tänään luvassa jälleen kasa mehukkaita suomalaissuorituksia. Päivä käynnistyy suomalaisittain kello 11, kun Eduard Hallberg lähtee taistelemaan pujottelumitaleista. Kisassa mukana on myös Jesper Pohjolainen.

Myöhemmin illalla karsinnassa viidenneksi yltänyt Anni Kärävä yrittää kasvattaa Suomen mitalisaldoa naisten big airin finaalissa.

Niko Kytösaho ja Antti Aalto puolestaan hyppäävät mäkihypyn Super Team -kisassa.

Ville-Veikko Valta MTV Uutiset Ville-Veikko Valta työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hänelle voit lähettää palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla. Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi