Espanjassa alkaa tänään veturinkuljettajien lakko, jota edelsivät useat raideliikenneonnettomuudet.
Tänään lakon aloittaneiden veturinkuljettajien ammattiliitto Semaf vaatii muun muassa parannuksia Espanjan raideinfrastruktuuriin ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseen.
Junaliikenteestä vastaavat yritykset ovat peruneet yli tuhat keskipitkän matkan ja kaukoliikenteen junavuoroa, kertoo espanjalaislehti El Mundo.
Junaliikenne yritetään kuitenkin saada kulkemaan lakkopäivinä Espanjan hallinnon ja itsehallintoalueiden asettamilla raideliikenteen vähimmäistasoilla.
Keskiviikkoon asti kestävän työnseisauksen taustalla ovat tammikuussa tapahtuneet useat raideliikenneonnettomuudet. Niistä vakavin tapahtui 18. tammikuuta Andalusian Adamuzissa. Kahden luotijunan törmäyksessä kuoli yhteensä 46 ihmistä ja toistasataa loukkaantui.
Junavuoroja vähemmän koko Espanjassa
Espanjan valtiollisen rautatieyhtiö Renfen mukaan lähijunien operointimäärät pyritään pitämään päivän kiireisimpinä tunteina 75 prosentissa ja muina aikoina 50 prosentissa tavallisesta. Keskipitkien junamatkojen vastaava prosentti on 65 prosenttia ja kaukojunaliikenteen 73 prosenttia.