Viisi ihmistä loukkaantui turmassa lievästi. Katso raju törmäys videolta yltä.

Tasoristeysonnettomuus tallentui valvontakameraan Meterenin kylässä Alankomaissa perjantaina, kun juna törmäsi raiteille jumittuneeseen rekkaan.

Noin kello 11 aikaan aamupäivällä tapahtuneessa onnettomuudessa loukkaantui lievästi viisi ihmistä, paikallinen ProRail-rautatieyhtiö kertoo.

Tilanne videolla alkaa siitä, kun rekkakuski ei onnistu ilmeisesti kääntämään ajoneuvoaan tasoristeyksen jälkeen riittävän tiukasti ja hän päättää peruuttaa takaisin raiteille.

Hetken päästä puomit laskeutuvat risteyksen molemmin puolin, mutta rekkakuski ei aja riittävän nopeasti junan alta pois. Juna törmää rekkaan kovalla vauhdilla.

Törmäyksen voimasta perävaunu repeytyy irti ja sen sisällä olevat omenat lentävät kameraan ja ympäri tasoristeysaluetta.

Katso raju törmäys videolta.

Lähde: ProRail / ENEX