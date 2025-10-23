Juna törmäsi tasoristeykseen jumiin jääneeseen rekka-autoon Belgian Mellessä. Katso video yltä!
Mellen kaupungissa Belgiassa valvontakameravideolle tallentunut taistelu alkaa siitä, kun kuski ajaa rekoilta kiellettyyn tasoristeykseen jättimäisen perävaununsa kanssa.
Kuski ei onnistu useista yrityksistä huolimatta kääntämään rekkaa pois raiteilta tasoristeyksen jälkeisen tiukan mutkan vuoksi.
Sivulliset seuraavat kuskin taistelua 13 minuutin ajan, lopulta puomi laskeutuu ja juna ajaa rekan kylkeen.
– Sivulliset katsovat, mutta kukaan ei soita hätänumeroon, paikallisen VTM-uutiskanavan toimittaja kertoo.
Rekka kaatuu törmäyksen voimasta puoliksi kyljelleen.
– Rekkakuskin ja junamatkustajien onneksi junankuljettaja ehti hiljentää vauhtia ennen törmäystä, toimittaja jatkaa.
Rekkakuski vietiin paikalta sairaalahoitoon. Kukaan muu ei loukkaantunut turmassa.
Katso taistelu ja törmäys videolta.
Lähde: VTM / ENEX