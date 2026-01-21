Norjan hiihtojoukkue muodostuu tulevissa olympialaisissa valtaosin maajoukkuetoiminnan ulkopuolelta tulevista urheilijoista. Petter Northug näkee maajoukkuemallin olevan suuremmassa vaarassa kuin koskaan aikaisemmin.

Aiheesta kirjoittavan Dagbladetin mukaan on todennäköisesti ennätyksellistä, että Norjan 16 olympiahiihtäjästä peräti yhdeksän kampesi itsensä kisoihin maajoukkuetoiminnan ulkopuolelta.

Tähän lukemaan ei edes lasketa Johannes Hösflot Kläboa, jolla hänelläkin on oma tiiminsä ja jonka osallistuminen maajoukkuetoimintaan ei ole yhtä tiivistä kuin monilla muilla.

– Yksilöt hakeutuvat yhä enenevissä määrin sellaiseen ympäristöön, jonka he kokevat itselleen parhaaksi. Kaikkien ei tarvitse toimia samalla tavalla, sillä jokaisen täytyy löytää se ympäristö, joka on itselle paras, Northug sanoo.

– Aikkoinaan kaikkein houkuttelevin tarjous oli päästä osaksi maajoukkuetta. Niin ei enää ole, ja tämä muutos on tapahtunut hyvin nopeasti.

Northug tietää, mistä puhuu, sillä hän itse jättäytyi omalla urallaan maajoukkueen ulkopuolelle useampaankin otteeseen.

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja 13-kertainen maailmanmestari näkee tilanteen Norjan hiihtoliiton ja maajoukkueen kannalta kinkkisenä.

– Ne urheilijat, joilla on kaikkein kovin markkina-arvo, hyödyntävät mielellään sosiaalista ja digitaalista mediaa esitelläkseen omia henkilökohtaisia yhteistyökumppaneitaan. Tämä aiheuttaa ongelmia liiton yhteistyökumppaneille, jotka myös haluavat osansa.

– Hiihtoliitto ei ole pysynyt muutoksessa mukana. He ovat jääneet muutaman askelen jälkeen siinä, miten asioita hoidetaan. Tästä varmasti seuraa keskusteluita.

Northugin mukaan maajoukkuemalli "on uhatumpana kuin koskaan aikaisemmin".

– Maajoukkuemalli on vanhanaikainen, kun kaikki ympärillä tapahtuu niin nopeasti.

Maajoukkuemanageri Per Elias Kalfossin näkemys tilantesta ei ole lainkaan yhtä synkeä. Hänen mukaansa maajoukkueen ulkopuolelta arvokisoihin mukaan pääsevien urheilijoiden suuri määrä on lähinnä positiivinen ongelma.

– Riittävän hyviä urheilijoita on enemmän kuin maajoukkueeseen mahtuu. Toivon tämän antavan uskoa urheilijoille; vaikka ei pääsisi maajoukkueeseen, on silti mahdollisuus olla mukana.

Päävalmentaja Eirik Myhr Nossumin mukaan oli täysin odotettavaa, että olympialaisissa nähdään myös maajoukkuetoiminnan ulkopuolelta tulevia urheilijoita.