Googlen sähköpostiosoitteen muuttaminen on vihdoin mahdollista.

Joulukuussa 2025 kerroimme, että Google on tarjoamassa mahdollisuutta vaihtaa omaa gmail-sähköpostiosoitetta. Vielä tuolloin ei ollut tietoa mahdollisuuden ajankohdasta suomalaisille, mutta nyt Google antaa ohjeet sähköpostiosoitteen muuttamiseen suomenkielisessä artikkelissaan.

Ominaisuus tulee käyttöön vähitellen.

Sähköpostiosoitteen muuttaminen voi tulla mieleen, jos vaikkapa käyttää edelleen teininä luotua ja noloksi mieltämäänsä osoitetta, tai jos on esimerkiksi käyttänyt etunimi.sukunimi-muotoista osoitetta, mutta sukunimi on sittemmin vaihtunut.

Näet edelleen vanhan gmail.com-osoitteen viestit

Jos vaihdat gmail.com-loppuisen sähköpostiosoitteen uuteen gmail.com-osoitteeseen, aiemmasta osoitteesta tulee vaihtoehtoinen, ja saat sähköpostia molempiin osoitteisiin. Näet myös kaikki vanhaan osoitteeseesi tulleet viestit.