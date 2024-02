Muista tämä, kun allekirjoitat työsähköpostin – unohtuu monilta

– Tärkeää on, että allekirjoituksessa on nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä titteli. Eli peruspaketti liikkuisi mukana viesteissä, Hyrkäs sanoo.

Muista yhteystiedot: "Näin allekirjoitus palvelisi ensisijaista tarkoitustaan"

Suurin ongelma allekirjoituksissa on, että sellaista ei ole luotu. Jos automaattista allekirjoitusta ei ole, viesti voi vahingossa jäädä allekirjoittamatta.

Varsinkin virallisissa yhteyksissä on kohteliasta lisätä viestiin yhteystiedot.

– Näin allekirjoitus palvelisi ensisijaista tarkoitustaan eli sitä, että ihmiset näkevät, kuka on sanonut mitäkin. Tämä on erityisen tärkeää, kun keskustelu venyy ja viestit ketjuuntuvat. Lisäksi vastaanottajien on helppo napata toistensa yhteystiedot, jos haluaa soittaa perään.