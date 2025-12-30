Sosiaalisen median alustojen, kuten Instagramin, Tiktokin ja Youtuben algoritmit voivat ohjata käyttäjiä sisällön pariin, jota he eivät ole tietoisesti etsineet. Listasimme ohjeet suosittelualgoritmien sammuttamiseen eri palveluissa.
Sosiaalisen median alustoista erityisesti Tiktok on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että sen suosittelualgoritmi voi tarjota käyttäjälle haitallista, jopa mielenterveysongelmia pahentavaa materiaalia.
Tällaista on esimerkiksi itsetuhoisuuteen liittyvä sisältö.
Suomessa Tiktokilla on jo noin 1,6 miljoonaa käyttäjää, joista suurin osa on nuoria.
Tiktokin suosion ja koukuttavuuden ytimenä on yleisesti pidetty sen tehokasta suosittelualgoritmia. Opittuaan käyttäjän mieltymykset alusta näyttää käyttäjälle hyperpersonoitua sisältöä, joka perustuu hänen aiempiin katselutottumuksiinsa ja kiinnostuksen kohteisiin.
Kun käyttäjä pysähtyy katsomaan tietyn aihepiirin videoita, alustan algoritmi tulkitsee sen merkiksi kiinnostuksesta ja alkaa tarjota lisää samanlaista sisältöä. Vaikka käyttäjä ei tietoisesti hakeutuisikaan tietyn aiheen pariin, siihen liittyvää sisältöä voi silti ilmestyä näkyville Tiktokin Sinulle-syötteessä tai suositelluissa hakusanoissa.
Euroopan unionin digipalvelusäädös (Digital Services Act, DSA) toi helmikuussa 2024 eurooppalaisille sosiaalisen median käyttäjille paremmat keinot vaikuttaa omaan sosiaalisen median käyttöönsä.
Se velvoittaa suurimpia sosiaalisen median jättejä tarjoamaan vaihtoehdon selata uutisvirran uusimpia julkaisuja algoritmin suodattaman uutisvirran sijaan.
Käyttäjät voivat siis kytkeä pois suosittelujärjestelmien tuottamat personoidut eli yksilöidyt sisältösyötteet.
Näin nollaat suositukset
Käyttäjällä on keinoja vaikuttaa siihen, millaista sisältöä sosiaalisen median palvelut hänelle suosittelevat.
Jos personoitu syöte alkaa tuntua yksipuoliselta tai kuormittavalta, algoritmin niin sanottu nollaaminen voi auttaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi katseluhistorian ja hakutietojen poistamista sovelluksen asetuksista.
Sekä Instagramissa että Tiktokissa on nykyisin mahdollista aloittaa sisällön selaaminen puhtaalta pöydältä.
Nollaustoiminto katkaisee yhteyden aiempaan selaushistoriaan ja käyttäjä aloittaa sisällön selaamisen ikään kuin uutena käyttäjänä. Tällöin syöte ei enää perustu vanhoihin kiinnostuksen kohteisiin, vaan alkaa rakentua uudelleen käyttäjän uusien valintojen perusteella.
Huomioithan, että suositusten nollaaminen on pysyvä toimenpide. Aiemman syötteen palauttaminen ei ole mahdollista, eikä tehtyä muutosta voi peruuttaa.
Näin kytket somealustojen suosittelualgoritmit pois päältä
Myös syötteen voi halutessaan nähdä kronologisessa järjestyksessä sen sijaan, että niitä tarjotaan vain palvelun algoritmien mukaisesti.
Avaa Instagramin etusivunäkymä. Klikkaa yläkulmasta "Sinulle". Valitse "Seurataan". Näet seuraamiesi tilien julkaisut nyt aikajärjestyksessä.
Sinulle-syötteen päivittäminen TikTokissa
Sisältöasetukset välilehdeltä (Content Preferences) voit myös kytkeä personoidun syötteen (Personalised feeds) off-asentoon.
Facebook: Avaa asetukset (settings). Valitse toimintaloki ja hakuhistoriasi. Valitse tyhjennä hakuhistoriasi.
Youtube: Valitse profiilistasi asetukset. Valitse Google-tili: Katsele tai muuta Google-tilisi asetuksia. Valitse Sinut uudelleenohjataan Google-tilisi sivulle. Valitse Datan ja yksityisyyden ylläpito. Valitse historia-asetuksista, tallennetaanko tekemäsi asiat ja käyntikohteesi.
