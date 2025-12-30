Näin kytket somealustojen suosittelualgoritmit pois päältä Instagram

Avaa Instagramin asetukset. Sisältöasetukset (Content preferences) > Nollaa ehdotettu sisältö (Reset suggested content) > Haluatko aloittaa alusta? (Want a fresh start?) ja seuraa näytöllä olevia ohjeita. Kun nollaat suositukset, sitä ei voi peruuttaa. Myös syötteen voi halutessaan nähdä kronologisessa järjestyksessä sen sijaan, että niitä tarjotaan vain palvelun algoritmien mukaisesti. Avaa Instagramin etusivunäkymä. Klikkaa yläkulmasta "Sinulle". Valitse "Seurataan". Näet seuraamiesi tilien julkaisut nyt aikajärjestyksessä. Sinulle-syötteen päivittäminen TikTokissa

Avaa Tiktok. Avaa asetukset (Settings and privacy). Valitse Sisältöasetukset (Content Preferences). Valitse päivitä Sinulle-syöte (Refresh your For You feed) ja seuraa näytöllä olevia ohjeita. Syötteen päivittämistä ei voi kumota. Sisältöasetukset välilehdeltä (Content Preferences) voit myös kytkeä personoidun syötteen (Personalised feeds) off-asentoon.





Youtube ja Facebook

Facebook tai Youtube eivät tarjoa suoraan erillistä algoritmin nollaustoimintoa, mutta käyttäjä voi poistaa hakuhistoriansa sovelluksien asetuksista. Tämä ei palauta syötettä täysin alkutilaan, mutta voi vaikuttaa siihen, millaista sisältöä palvelu jatkossa ehdottaa. Facebook: Avaa asetukset (settings). Valitse toimintaloki ja hakuhistoriasi. Valitse tyhjennä hakuhistoriasi. Youtube: Valitse profiilistasi asetukset. Valitse Google-tili: Katsele tai muuta Google-tilisi asetuksia. Valitse Sinut uudelleenohjataan Google-tilisi sivulle. Valitse Datan ja yksityisyyden ylläpito. Valitse historia-asetuksista, tallennetaanko tekemäsi asiat ja käyntikohteesi.