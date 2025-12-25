Google saattaa antaa mahdollisuuden muuttaa sähköpostiosoitetta vanhalle tilille.

Ponityttö92, luku_toukka…ensimmäinen sähköpostiosoite on harvoin sopiva siinä kohtaa elämää, kun opettajalle tai vaikkapa ensimmäiseen työharjoittelupaikkaan pitäisi laittaa asiallista viestiä menemään.

Google on nyt antamassa nolojen sähköpostiosoitteiden haltijoille uuden mahdollisuuden.

Kun aiemmin gmail.com-loppuisia sähköpostiosoitteita ei ole voinut muuttaa enää käyttöönoton jälkeen esimerkiksi muotoon etunimi.sukunimi, voi se tulevaisuudessa olla mahdollista, kertovat 9 to 5 Google -verkkosivusto ja Telegramin Google Pixel Hub -kanava.

Aiemmin vastaavanlainen muutos on ollut mahdollista vain kolmannen osapuolen sähköpostiosoitteille, joilla Googlen tarjoamia palveluja on käytetty.

Muutos on ilmeisesti vasta tuloillaan Gmailin käyttöön laajemmin, sillä tällä hetkellä aiheesta löytyy ohjeet Gmail-tilin käyttäjänimen muuttamiseen vain hindiksi.

Tilin voi nimetä uudelleen kolmeen kertaan

Hindinkielisen tekstin käännös paljastaa, että jatkossa vanhan, kenties kiusallisen, Gmail-käyttäjätunnuksen voisi muuttaa uuteen menettämättä kuitenkaan viestiarkistoja tai mahdollisuutta käyttää samaa sähköpostilaatikkoa edelleen uudistetulla käyttäjätunnuksella.

Näin ollen sähköpostikansioon olisi edelleen mahdollista vastaanottaa viestejä sekä vanhalla tunnuksella sekä uudella muokatulla tunnuksella.

Ominaisuus on hyödyllinen myös niissä tapauksissa, jos esimerkiksi naimisiin menon tai avioeron myötä sukunimeen tulee muutoksia.

Uuden Gmail-identiteettinsä kanssa kannattaa kuitenkin olla harkitsevainen, sillä käyttäjänimen muutoksen jälkeen nimeä ei voi muuttaa tai Gmail-tiliä poistaa seuraavaan vuoteen.

Kaikkiaan Gmail-käyttäjätunnusta saa muuttaa kolmeen kertaan eli yhteensä samalle tilille voi antaa neljä eri nimeä.

Google muistuttaa kuitenkin, että muutettua Gmail-käyttäjätunnusta käytettäessä vanha käyttäjätunnus voi edelleen näkyä joissain tapauksissa, esimerkiksi ennen nimen muutosta tallennetuissa kalenterimerkinnöissä.

Katso myös: Suomalaiset paljastavat videolla, mitä googlaavat

1:05 MTV Uutiset jalkautui Helsingin kaduille kysymään kaupunkilaisilta, mitä he ovat viimeksi hakeneet Googlen avulla.

Lähteet: 9 to 5 Google, Google Pixel Hub