Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen sai perheenlisäystä.
Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen paljasti Instagram-tilillään ilouutisen. Hämäläisen esikoinen on syntynyt.
Hän jakoi seuraajilleen suloisia otoksia pienokaisesta.
– Ihmeellinen on elämä, kuvien yhteydessä kirjoitetaan.
Hämäläinen on luonut someuraa verkossa jo vuodesta 2011. Hitiksi nousseen Soikkuu-videobloginsa hän perusti vuonna 2012.
Hämäläinen nähtiin myös Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa syksyllä 2014. Tuolloin hän tanssi parketilla tähtiopettajansa Jurijs Trosenkon kanssa.
Pari putosi kisasta neljäntenä.