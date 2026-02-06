Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen sai perheenlisäystä.

Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen paljasti Instagram-tilillään ilouutisen. Hämäläisen esikoinen on syntynyt.

Hän jakoi seuraajilleen suloisia otoksia pienokaisesta.

– Ihmeellinen on elämä, kuvien yhteydessä kirjoitetaan.

Hämäläinen on luonut someuraa verkossa jo vuodesta 2011. Hitiksi nousseen Soikkuu-videobloginsa hän perusti vuonna 2012.

Hämäläinen nähtiin myös Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa syksyllä 2014. Tuolloin hän tanssi parketilla tähtiopettajansa Jurijs Trosenkon kanssa.

Pari putosi kisasta neljäntenä.