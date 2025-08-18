Instagram alkaa jakaa käyttäjiensä sijaintia – tämä uudesta ominaisuudesta pitää tietää

Instagram Map on vakiona pois päältä, mutta sijainnin jakaminen huolettaa silti käyttäjiä. Aluksi ominaisuus on käytössä Yhdysvalloissa.

Meta ilmoitti elokuussa tuovansa Instagramiin uuden ominaisuuden, josta käyttäjät kuitenkaan eivät ole innoissaan. Instagram-kartta voi näyttää käyttäjän sijainnin esimerkiksi hänen ystävilleen.

– Voit päättää jakaa sijaintisi vastuullisesti ystäville, jotka valitset Instagramin kartasta, Meta kuvasi.

Sijainti päivittyy aina, kun avaat sovelluksen

Instagram-kartta eli Instagram Map -ominaisuus voi jakaa käyttäjän aktiivisen sijainnin tämän läheisille, ja käyttäjä itse voi myös nähdä sijaintinsa jakavat ystävänsä kartalla. Ominaisuus tulee käyttöön vaiheittain. Aluksi se on käytössä Yhdysvalloissa.

Sijainnin voi jakaa henkilöille, joita seuraa ja jotka seuraavat itseä, tai vain läheisille, vain valituille tai ei kenellekään.

– Jos jaat sijaintisi, sijaintisi päivittyy aina, kun avaat sovelluksen tai palaat sovellukseen, jos se on ollut käynnissä taustalla [kun teet muuta puhelimellasi]. Voit poistaa sijainnin jakamisen käytöstä milloin tahansa, Meta kirjoitti.

Kartta esittelee myös esimerkiksi videoita, joihin on merkitty sijainti. Instagramin mukaan karttaa voi katsella, vaikka ei itse haluaisi jakaa sijaintiaan.

– Jos et halua jakaa sijaintiasi, voit silti tarkastella karttaa ja nähdä henkilöt, jotka jakavat sijaintinsa sinulle, sovellus toteaa.

"Varsinainen aavekaupunki"

Karttasovellus sai kuitenkin pyyhkeitä käyttäjiltä.

BBC:n mukaan kartta on "varsinainen aavekaupunki" siitä huolimatta, että se on tarjolla jo yli sadalle miljoonalle käyttäjälle. BBC:n toimittaja päätti jakaa sijaintinsa muiden kanssa, mutta karttaa oli vaikeaa löytää.

– Lopulta löysin sen piilosta maapallo-kuvakkeen takaa viestit-välilehdellä, toimittaja kuvailee.

Kartalla sijaitsi vain yksi toimittajan ystävä – hänkin toisella puolella Yhdysvaltoja.

Metan edustaja vahvisti BBC:lle, että ominaisuus on automaationa pois päältä. Se täytyy siis itse kytkeä päälle.

Threadsissa moni käyttäjä kuitenkin väitti ominaisuuden menneen itsekseen päälle ilman omaa panosta. Meta kertoi CNBC:n mukaan selvittäneensä väitteitä, eikä näin pitäisi sen mukaan olla.

Eri asia on, kuka haluaa kertoa olinpaikkansa seuraajilleen.

Stalkkausuhka pelottaa – "Instagram ei ole mikään intiimi sovellus"

Oman olinpaikan jakaminen mahdollisesti tuhansien ja taas tuhansien seuraajien kanssa on herättänyt huolen tietoturvauhista.

Sijainti voi paljastaa ihmisestä paljon, esimerkiksi sen, missä hän asuu, missä hän käy usein, jopa lasten koulun sijainnin, mikäli puhelin kulkee mukana koulureissuilla.

– On kuin he [Metalla] eivät ymmärtäisi käyttäjiään lainkaan. Instagram ei ole mikään intiimi sovellus, jossa haluaisit ihmisten tietävän, missä olet, BBC:n haastattelema 26-vuotias Hannah Law kuvasi.

– Instagram syntyi ja tehtiin, jotta voisit tiedottaa elämästäsi. Minua alkaa paljon todennäköisemmin stalkata Instagram-seuraaja kuin ystävä Snapchatissa.

Myös Snapchatissa on sijainnin jakamisen mahdollistava kartta-ominaisuus.

Sijainnin jakamisen voi aloittaa ja lopettaa Instagramissa asetuksista. Asetus löytyy sovelluksessa polusta viestit – kartta – asetukset. Valitse asetukset ja paina "päivitä".

Puhelimen asetuksista sijainnin käyttöä voi erikseen rajoittaa. Esimerkiksi iPhonessa sijainti löytyy tietosuoja ja suojaus -asetusten alta. Sijainnin asetuksista voi valita "vain käytettäessä sovellusta", jolloin sijaintia käytetään, kun käytät sovellusta, tai "ei koskaan".

Katso myös: Somessa lapset tottuvat siihen, että kaikki on kaupallista

10:33 Altistuuko lapsi epäeettiselle mainonnalle Instagramissa? Huomenta Suomen vieraina Keskuskauppakamarin pääsihteeri Paula Paloranta ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Essi Pöyry.

Lähteet: Threads/mosseri, CNBC, BBC, Meta, Instagram