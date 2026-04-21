Noin miljoona suomalaista sairastaa nivelrustoa tuhoavaa sairautta

– Luku kuulostaa hurjalta, mutta toinen puoli asiaa on se, että suinkaan kaikki nämä 40 prosenttia eivät tiedä, että he ovat sorminivelrikkoisia. Osalla se on sellainen löydös, joka tulee röntgenkuvassa esiin, mutta ei käytännössä vaivaa mitenkään, ortopedi Mikko Manninen kertoo.

Miten nivelrikkoa voi ennaltaehkäistä? Miten perinnöllisyys vaikuttaa? Millaisia hoitoja on olemassa?

– Genetiikalla eli perimällä on iso osuus. Elämän aikaiset rasitteet, kuormitukset, liikuntamuodot, raskas työnteko ja myös erilaiset vammat ja niveleen tulleet sairaudet voivat vaikuttaa nivelrikon esiintyvyyteen.

Millaisia ovat nivelrikon oireet?

– Ajan myötä, kun se nivelrikko menee oikein pitkälle, sen nivelen liikeala pienenee, siihen tulee erilaisia kyhmyjä, ja sitten se saattaa jopa vähän muuttaa muotoaan ja asentoaan. Sitten tulee semmoiset, niin kuin on monissa sarjakuvajutuissa, noita-akkojen sormet: sellaisia hyvin koukkusormia, jotka eivät oikene enää kunnolla eivätkä mene kunnolla koukkuun, Manninen kuvailee.

Nivelrikko voi invalidisoida

– Alkuvaiheessa esimerkiksi alaraajanivelrikoissa voi olla niin, että on vaikea leikata ensin varpaan kynsiä itse. Sitten alkaa olla vaikea laittaa sukkaa ja kenkää jalkaan, portaikot menevä hankaliksi, ja tätä myötä elämänpiiri kapenee ja rajoittuu ja rupeaa tarvitsemaan apuvälineita ja muuta, Manninen kertoo.