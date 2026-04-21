Nivelrikko voi pahimmillaan olla elämää rajoittava sairaus.
Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Suomessa noin miljoona ihmistä sairastaa nivelrikkoa.
Mutta mikä nivelrikko oikeastaan on?
– Nivelrikko on lähtöjään nivelrustoa tuhoava sairaus. Erona esimerkiksi nivelreumaan on se, että reumassa nivelkalvo tulehtuu ja aiheuttaa toissijaisesti niitä ruston muutoksia, kun taas sitten nivelrikossa ensisijainen vaurioituva rakenne on se liukupinta eli nivelrusto, kertoo ortopedi Mikko Manninen Huomenta Suomen haastattelussa.
Manninen kertoo, että sairauden synnyssä elämäntavoilla on osuutensa, mutta sairauden taustat ovat monitekijäiset.
– Genetiikalla eli perimällä on iso osuus. Elämän aikaiset rasitteet, kuormitukset, liikuntamuodot, raskas työnteko ja myös erilaiset vammat ja niveleen tulleet sairaudet voivat vaikuttaa nivelrikon esiintyvyyteen.
Miten nivelrikkoa voi ennaltaehkäistä? Miten perinnöllisyys vaikuttaa? Millaisia hoitoja on olemassa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.
Moni sorminivelrikkoinen ei tiedä sairaudestaan
Sorminivelrikkoa esiintyy jopa 40 prosentilla yli 30-vuotiaista suomalaisista. Miksi luku on niin iso?
– Luku kuulostaa hurjalta, mutta toinen puoli asiaa on se, että suinkaan kaikki nämä 40 prosenttia eivät tiedä, että he ovat sorminivelrikkoisia. Osalla se on sellainen löydös, joka tulee röntgenkuvassa esiin, mutta ei käytännössä vaivaa mitenkään, ortopedi Mikko Manninen kertoo.
Sairauden yleisyyden taustalla on Mannisen mukaan ainakin osittain se, että kättä käytetään kaikessa, mitä ihminen tekee.