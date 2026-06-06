Vain Aston Martinit jäivät Monacon GP:n aika-ajoissa Valtteri Bottaksen taakse.
Formula ykkösten alkukautta hallinnut Mercedeksen Kimi Antonelli piti pintansa ja kaasutteli paalupaikalle Monacon GP:n aika-ajoissa.
Antonelli löi tiukassa taistossa Red Bullin Max Verstappenin 0,043 sekunnin erolla. Kolmanteen ruutuun ylsi Ferrarin Lewis Hamilton, joka jäi Antonellista 0,228 sekuntia.
Tulokastalli Cadillacin kuljettajilla aika-ajot päättyivät jo ensimmäiseen osioon. Valtteri Bottas oli 20:s, takanaan vain hännänhuipputalli Aston Martinin Fernando Alonso ja Lance Stroll.
Bottaksen tallikaveri Sergio Pérez ajoi suomalaista kaksi pykälää paremmin, 18:nneksi. Meksikolainen löi Bottaksen puolella sekunnilla.
Monacon osakilpailu käynnistyy huomenna sunnuntaina Suomen aikaa kello 16.