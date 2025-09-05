Pieni muutos kävelyyn voisi helpottaa polven nivelrikon aiheuttamaa kipua

Tutkimuksen mukaan polven nivelrikkoa voisi kenties helpottaa simppelillä tavalla.

Tuoreen tutkimuksen mukaan oman kävelytavan muuttaminen voisi sekä hidastaa polven nivelrikon etenemistä että lievittää sen aiheuttamaa kipua, kertoo Medical News Today.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, kertoo Terveyskirjasto. Sairaus aiheuttaa muutoksia nivelen eri rakenteissa ja koko raajan lihaksistossa. Nivelrikkoa esiintyy eniten esimerkiksi polvissa ja sorminivelissä.

Tyypillistä nivelrikolle on rustopinnan vaurioituminen ja nivelruston osittainen häviäminen nivelpinnoilta.

Nivelrikon itsehoitoon kuuluvat lääkehoidon lisäksi esimerkiksi kylmähoito sekä liike- ja lihasharjoittelu, mutta nyt tuore tutkimus kehottaa vaihtamaan kävelytyyliä.

Sama vaikutus kuin lääkkeillä

Utahin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistojen yhteinen tutkimus esiteltiin The Lancet Rheumatology -julkaisussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että jalkaterän asennon muuttaminen kävelyn aikana voi olla yhtä tehokasta polven nivelrikon oireiden hallinnassa kuin yleisesti käytetyt lääkkeet.

Yksi tutkimuksen kirjoittajista, New Yorkin yliopiston apulaisprofessori Valentina Mazzoli, sanoo Medical New Todayn haastattelussa, että kivun määrä pieneni uuden kävelytavan myötä saman suuruusluokan verran kuin tyypillisesti kipulääkkeiden avulla, mutta ilman farmakologisia sivuvaikutuksia.

Terveyskirjaston mukaan nivelrikon lääkehoitona käytetään tyypillisesti parasetamolia, tulehduskipulääkkeitä geelinä ja suun kautta sekä lisäksi poikkeustapauksissa mietoja opioideja ja nivelen sisäisiä ruiskeita.

Mazzolin mukaan kävelytyylin uudelleenopettelu onkin lupaava ja tehokas vaihtoehto polven nivelrikon varhaisvaiheen hoidossa.

Tutkimuksen mukaan kipua voisi helpottaa muutoinkin kuin lääkehoidolla.Shutterstock

Kävelytyylin muuttaminen lievitti kipua

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat vähintään 18-vuotiaita. Heillä kaikilla oli varhaisvaiheen polven nivelrikko.

Osallistujien kävelyä analysoitiin laboratoriossa ennen kuin heidät määrättiin satunnaisesti kahteen eri ryhmään.

Kuuden ensimmäisen viikon aikana osallistujat vierailivat kävelylaboratoriossa kerran viikossa.

Toista ryhmää pyydettiin muuttamaan jalkaterän asentoa kävellessä polven kuormituksen vähentämiseksi 5–10 astetta joko niin, että varpaat olivat enemmän sisäänpäin tai enemmän ulospäin kuin normaalisti.

Verrokkiryhmä teki saman harjoituksen, mutta he eivät muuttaneet jalkaterän asentoa.

Kuuden kerran jälkeen osallistujia kehotettiin harjoittelemaan uutta kävelytekniikkaansa vähintään 20 minuuttia päivässä, kunnes siitä tuli heidän luonnollinen tapansa kävellä.

Vuoden seurannan aikana he kävivät laboratoriossa kolmesti, jotta tutkijat pystyivät tarkistamaan, että määrätty asento oli säilynyt.

Tutkimuksen lopussa kävelytyyliään muuttanut ryhmä raportoi kivun vähentyneen enemmän kuin kontrolliryhmä.

Vielä merkittävämpää kuitenkin oli, että ennen tutkimuksen alkua ja tutkimuksen jälkeen otetut magneettikuvat osoittivat, että kävelytyyliään muuttaneilla oli vähemmän polven ruston rappeutumista kuin kontrolliryhmällä.

Tutkijat toivovat, että havainnosta on apua jatkossa polven nivelrikon hoidossa. Mazzolin mukaan tekoälyteknologian avulla voitaisiin päätellä jokaiselle potilaalle sopiva yksilöllinen jalkaterän asento.

8:54 Espoon nivelpiirin vertaisohjaaja Leena Nordström ja HYKS Tekonivelkeskuksen ylilääkäri Anna Vasara kertovat Huomenta Suomessa, millaista on elämä nivelrikon jälkeen ja mitkä tekijät altistavat nivelsairauksille.

Lähteet: Medical News Today, The Lancet Rheumatology