Keskustan varapuheenjohtajiksi valittiin lauantaina Hilkka Kemppi, Markku Siponen ja Markus Lohi.
Istuva varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kemppi keräsi vaalissa suurimman äänipotin, 1206 ääntä.
Toiseksi eniten ääniä keräsi ensimmäisen kauden kansanedustaja Markku Siponen, 935 ääntä.
Kolmanneksi tuli niin ikään istuva varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi 792 äänellä.
Ehdolla olivat myös kansanedustaja Jouni Ovaska sekä muista keskusta-aktiiveista Petra Schulze Steinen ja Karoliina Harjuoja.
Jatkokaudelle keskustan puheenjohtajana kukitettiin aiemmin lauantaina Antti Kaikkonen.